Estas son las calles con las que sueñan los enamorados de la moda

No importa cuál sea tu presupuesto, a un amante del shopping no se le escapa ni una de las siguientes calles porque es aquí donde la moda se presenta, donde se muestran las tendencias que luego las grandes cadenas de la moda asequible convierten en colecciones que podemos vestir; además siempre están las rebajas, las de Regent Street, en Londres, son míticas y no son pocos los amantes del shopping que se han plantado en Londres un mes de enero para disfrutarlas física y personalmente.

Claro que todo depende de qué estés buscando, no es lo mismo irse a comprar vinilos o libros que zapatos y vestidos de firma; pero si hablamos de moda hay que empezar hablando de Milán y París, después de Londres y también de Nueva York (aunque no solo); además, ten en cuenta que cuando hablamos de moda hablamos de tendencias y eso va mucho más allá de la ropa y los complementos.

En Milán no hay que hablar solo de una calle sino de cuatro, del Quadrilatero della Moda que forman estas calles: Vía Montenapoleone, Venezia, Villa Spiga y Manzoni.

Avenida de los Campos Elíseos, París | Pixabay

En París hay que visitar la Avenida de los Campos Elíseos, por supuesto, pero no solo ¿cómo no acercarse a la Plaza Vendome donde la te el corazón de Chanel?

Regent Street ¡ay Regent Street! ¿recuerdas la calle que recorría la Señora Dallaway en la mítica novela de Virginia Woolf? esa es, Regent Street, no es que esté igual que hace casi un siglo, claro, pero hay cosas que nunca cambian, entre ellas el corazón de shopping de esta calle londinense.

Regent Street | Pixabay

Hemos querido empezar por Milán y París por ser ambas ciudades algo así como la Meca de la moda pero si hay una calle de shopping y de película esa es, sin duda, la Quinta Avenida ¿recuerdas el mal rato primero y fantástico después que pasó en las tiendas de esta calle la bella Julia Roberts en Pretty Woman?

Ya ves que esto del shopping no es nada nuevo viene de atrás, tan de atrás que no solo en cine ha dado buena cuenta de nuestras calles de shopping, también la literatura. Ahora bien, visitadas las ciudades de la moda por excelencia (Milán y París, también Londres y Nueva York) ¿qué otras calles de tiendas y shopping debemos visitar en nuestros viajes? Al menos las de estas capitales europeas:

En Madrid, sin duda, la Milla de Oro que no es en realidad una calle sino un kilómetro cuadrado de moda y shopping que ocupa parte de las calles de Serrano, Ortega y Gasset, Velázquez, Lagasca, Ayala y Claudio Coello.

Vía del Corso | Imagen de Mister No en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

En Roma la Vía del Corso carga la fama como calle de las tiendas pero en realidad es en las calles que unen la Vía del Corso y la famosa escalinata de la Plaza de España donde encontrarás la tiendas más elegantes y exclusivas, en Roma no hay nada como callejear para descubrir tesoros tanto artísticos e históricos como de shopping.

En Berlín hay una calle tipo boulevard llena de tiendas curiosas y interesantes además de boutiques de moda, es la calle Kurfürstendamm y más que vale calzar cómodo para recorrerla porque son casi 4 kilómetros de shopping.