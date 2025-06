Estas son algunas de las playas fluviales más famosas de Europa

No hablamos de playas de interior, en embalses o pantanos ni tampoco de playas artificiales sino de playas de río tan naturales como las que crea el mar al llegar a la costa, son las playas fluviales más auténticas y bellas, famosas por su aguas limpias y también por su entorno natural ¿cuáles son y dónde están las mejores entre las mejores? A continuación te recomendamos algunas empezando por la que tenemos más cerca:

Playa fluvial de A Calzada en Ponte Caldelas, Galicia

Es la primera playa fluvial con Bandera Azul en España y es que se trata de una playa a la que no le falta de nada: su zona natural de baño cuenta con confortables sombras, un agua transparente, además hay merenderos por la zona para disfrutar de un día completo en la playa porque en su entorno crecen abedules, castaños y robles. El río del que nace esta playa es el río Verdugo y, como curiosidad, te gustará saber que tiene zonas de baño diferenciadas (para adultos, niños e incluso mascotas).

Playa fluvial de A Calzada en Ponte Caldelas | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Playa fluvial da Loriga en Portugal

La playa fluvial da Loriga está en la Sierra de la Estrella y en el río Ribeira de Loriga; sus aguas lo son de montaña, es decir, limpias y frescas por no decir frías…; además en la zona de esta playa podrás disfrutar de piscinas naturales entre rocas de granito y es que esta playa pasa por ser una de las más singlares y bonitas de Portugal, es de hecho la única del país situada en un valle glaciar (de ahí la frescura y transparencia de sus aguas)

Playa fluvial do Pego das Pias en Portugal

Nos quedamos en Portugal, entre el Alentejo y el Algarve, porque esta playa en la Ribeira do Torgal (afluente del río Mira) es famosa por sus piscinas naturales con rocas, también por su ambiente salvaje, natural y relajante. Este entorno se mantiene tal y como la naturaleza lo ha creado, sin intervención humana así que no esperes infraestructura sin servicios sino naturaleza pura y, ojo, hay que bañarse con precaución porque que no hay socorristas y las aguas en algunas zonas son profundas.

Playa fluvial Loriga, Portugal | Imagen cortesía de Turismo de Portugal

Playa de Pont du Diable en Hérault, Francia

Esta playa fluvial natural está ubicada junto al famoso Puente del Diablo sobre el río Hérault, en Francia, entre los municipios de Aniane y Saint-Jean-de-Fos; pero no debe su fama solo al puente (y eso que se trata de un puente milenario que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), también a sus aguas turquesas, sus formaciones rocosas y sus pozas; es tan bonita y refrescante que se ha convertido en una de las playas de interior más populares de Francia.

Playa de la Roque-Gageac en Dordoña, Francia

Esta playa gala, en el río Dordoña, también es famosa por su entorno porque está a los pies de un bonito pueblo medieval, aquí se puede disfrutar de un buen baño, de nada o de practicar piragüismo, eso además de gozar de las vistas porque desde esta playa fluvial se ven los acantilados y los castillos y casas de piedra de sus alrededores.

La Roque Gageac | Imagen de Smtunli, Svein-Magne Tunli - My photo gallery, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Spiaggia delle Gole dell’Alcantara en Sicilia, Italia

El río Alcántara es el que nos regala esta playa, una playa fluvial en un desfiladero de roca volcánica; es brutalmente fotogénica pero no debes olvidar que el agua en esta playa está muy fría incluso en los días más cálidos del verano porque sus aguas provienen de los deshielos del Etna. Además está cerca de Taormina, en el municipio de Motta Camastra y forma parte del Parque Botánico y Geológico de las Gargantas del Alcántara.

Playa fluvial del Río Soca, Eslovenia

Esta playa fluvial está en el Valle del Soca, es famosa por sus aguas turquesas y frías; es una de las más recomendadas de Europa tanto para disfrutar de un refrescante baño en verano como para echar el kayak al agua o incluso echarse a andar por sus alrededores, no en vano estamos en un entorno alpino que en verano es un paraíso refrescante.