Estas son algunas de las fiestas más populares de Italia

Cuando viajamos a nivel nacional en no pocas ocasiones lo hacemos mirando el calendario, no solo porque hayamos marcado en colores deslumbrantes nuestros días de vacaciones (que también…) sino porque ahí vemos también cuándo y dónde se celebran las fiestas populares más divertidas, sabrosas y atractivas, las que no nos queremos perder pero ¿alguna vez has elegido destino internacional pensando en las fiestas populares? A continuación te contamos cuáles son las más famosas de Italia porque cabe que así te demos la razón que te falta para visitar la cuna de la civilización occidental.

Imposible, dadas las fechas en las que estamos, no empezar hablando del Carnaval de Venecia porque es mucho más que una fiesta tradicional italiana, es uno de los Carnavales más emblemáticos del mundo. Se trata de un Carnaval muy particular porque es elegante a rabiar, aquí no hay disfraces horrendos ni tradiciones callejeras sino máscaras venecianas, desfiles preciosos, bailes de época… todo ello en unos días en los que los canales de la ciudad y sus palacios lucen como nunca.

Carnaval veneciano | Pixabay

En primavera, como sucede en España, abundan las fiestas populares: en Umbría se celebra la Infiorata de Spello, una fiesta durante la que se cubren las calles de alfombras florales con diseños espectaculares; poco después se celebra el Festival de los Dos Mundos en la ciudad de Spoleto, un festival de ópera, danza, teatro y música clásica que atrae a artistas del mundo entero.

El 16 de junio se celebra en Pisa la Luminara de San Ranieri; la ciudad de la famosa torre inclinada celebra a su patrón iluminando el río Arno con miles de velas; este río es también protagonista de una de las fiestas más emblemáticas de la imponente ciudad de Florencia: el 24 de junio la ciudad florentina se viste de fiesta para celebrar la Noche de San Giovanni ¿cómo lo hacen? Son famosos sus fuegos artificiales sobre el río Arno y también el partido de Calcio Storico (la versión medieval del fútbol).

En julio volvemos a Venecia porque la ciudad celebra la Fiesta del Redentore y si en el Carnaval las protagonistas son las máscaras venecianas en esta fiesta lo son los fuegos artificiales sobre la laguna y el puente que lleva hasta la iglesia del Redentor; lo que se celebra con esta fiesta es el fin de una antigua plaga.

Fuente dando vino | De Alessio Damato - I took the picture by myself, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1241239

Al ir terminando el verano y adentrándonos en el otoño, se suceden las fiestas tanto gastronómicas como enológicas, te recomendamos un par realmente atractivas: la Sagra della Porchetta en Ariccia que se celebra en septiembre y que está dedicada al cerdo asado italiano (porque no, la gastronomía italiana no se limita a la pasta y la pizza); y la Fiesta de la Vendimia en Marino que se celebra en octubre, no se trata de una fiesta de la vendimia como cualquier otra, aquí las principales fuentes de la localidad (las de la plaza principal) vierten vino en lugar de agua durante las fiestas.

¿Más fiestas populares italianas? ¡Claro que las hay! Para empezar el Carnaval de Venecia no es el único que merece un viaje, también el carnaval de Viareggio en la Toscana y el de Ivrea en Piamonte; si eres más de justas medievales que de fiestas de carnaval, te encantarán las fiestas medievales que se celebran en Arezzo y Umbría en junio y septiembre; en cuanto a las fiestas de fuego y luz cabe destacar también la Fiesta de San Giuseppe que se celebra en Sicilia y en el sur de Italia el 19 de marzo y la Festa de San Genaro que se celebra en Nápoles en septiembre.

Fiesta de San Giuseppe | Imagen cortesía de Turismo en Toscana

En cuanto a las fiestas gastronómicas y enológicas no podemos dejar de incluir en este repaso la Sagra del Limoncello que se celebra en verano en Sorrento y que está dedicada a este emblemático licor italiano, la Sagrada della Castagna que se celebra en otoño en diferentes localidades y que, como su propio nombre indica, va de castañas, la Sagra del Pistacchio que se celebra en la localidad siciliana de Bronte en septiembre y la Sagra del Tartufo Bianco, la fiesta de la trufa blanca de Alba, en el Piamonte, que se celebra también en otoño.