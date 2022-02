Estos son 7 de los carnavales más famosos del mundo

Nos vamos a dar la vuelta al mundo de Carnaval en Carnaval, disfrutando de la fiesta más gamberra del año; empezaremos por decir que algunos de los carnavales más divertidos, glamourosos y deliciosos los tenemos cerca, son españoles, de algunos te hablamos ya aquí, pero hoy vamos a viajar un poco más lejos y vamos a disfrutar del Carnaval de otros países.

Empezamos por Europa, por aquello de no alejarnos mucho, y nos vamos, como no, a Venecia pero también a Colonia, en Alemania, al barrio londinense de Notting Hill (el de la película, sí) y a la Costa Azul francesa, a Niza; de Europa volamos a América para vivir el maravilloso Mardi Grass de Nueva Orleans, el carnaval de Barranquilla (en Colombia, donde Shakira canta en bicicleta...) y, como no podía ser de otro modo, el carnaval de Río de Janeiro.

Venecia | Pixabay

Venecia (Italia)

El de Venecia no es solo un carnaval famoso, es todo glamour y elegancia, es un carnaval histórico donde los haya; trajes del SXVIII (de ahí el glamour), máscaras blancas, plateadas, doradas... outfits completos que parece de alta costura o de una película histórica; el Carnaval de Venecia ha empezado ya, lo hizo el pasado día 12, pero no terminará hasta el 1 de marzo ¿su día grande? el Martes de Carnaval, por supuesto.

Colonia | Pixabay

Colonia (Alemania)

Dicen que el Oktoberfest no es la fiesta más loca de Alemania, que ese título lo ostenta el Carnaval de Colonia, una fiesta que este año se celebra del 24 de febrero hasta el 1 de marzo; su día grande es el lunes de carnaval (el Rose Monday), ese día se celebra su gran desfile con disfraces y carrozas, además los bares permanecen abiertos 24 horas...

Notting Hill | Pixabay

Notting Hill, Londres (Reino Unido)

No tengas prisa, este carnaval no se celebra en febrero como todos los demás, será en agosto cuando el barrio londinense de Notting Hill celebre su carnaval; ese fin de semana, especialmente el lunes que es fiesta en Londres, la calle se llena de disfraces, tiene lugar el desfile de carnaval, hay puestos de comida callejera... y todo a finales de agosto cuando el frío todavía no ha tomado la ciudad.

Niza | Pixabay

Niza (Francia)

Se celebra del 11 al 27 de febrero y es, sin duda, el carnaval más importante de Francia y es famoso por sus desfiles y sus batallas de flores, el último día del carnaval queman al Rey del Carnaval en una barca en el mar.

Nueva Orleans | Pixabay

Nueva Orleans (Estados Unidos)

El Mardi Grass es un carnaval muy especial y si eres un amante del Jazz es este y no otro el que querrás vivir y disfrutar; tienes el tiempo justo para organizarte porque se celebra el martes 1 de marzo, su desfile -Gran Parade- es de fama mundial.

Colombia | Pixabay

Barranquilla (Colombia)

Estás muy a tiempo de disfrutar de este carnaval que pasa por ser la fiesta más imporante de Colombia porque se celebra del 26 al 29 de marzo; hay batallas de flores, música y baile en las calles, desfiles, letanías, comparsas, comedias... No hay momento del día sin su gracia carnavalera.

Río de Janeiro | Pixabay

Río de Janeiro (Brasil)

Es, probablemente, el más famoso del mundo ¿quién no sabe del gran desfile de carnaval de Río que termina en el sambódromo? Este es otro carnaval para el que tienes tiempo de prepararte y organizar el viaje porque, debido a la pandemia, se ha retrasado y se celebrará en abril, del 20 al 30 de abril. En 2021 Brasil no celebró sus carnavales (ni en Río ni en ninguna otra ciudad) pero el pasado verano se confirmó que en 2022 sí habría fiesta, una información importante porque más allá del arraigo de la fiesta, que es mucho, el daño económico de su no celebración es millonario; pero en enero, hace apenas un mes, se confirmó que, dada la marcha de la pandemia, las celebraciones se retrasarán a abril.

¿Dónde disfrutarás del Carnaval en 2022?