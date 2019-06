5 estadios de fútbol que vieron nacer a las estrellas de Brasil 2014

Durante los próximos días, el fútbol acaparará los medios. Que la canción oficial, que el bullicio de la caíxirola (la versión carioca de la vuvuzela que a todos nos volvió locos durante Sudáfrica 2010), que los estadios y los estilos. Las camisetas, los goles y las miles de noticias que nos tendrán con los ojos puestos en Brasil 2014. El fan más fan. El gol más golazo y toda la data nueva que la tecnología nos pondrá a disposición. Pero esas grandes figuras del balompié que acapararán nuestras pantallas no han llegado de la noche a la mañana a estar dentro de la elite que jugará en estos días. No, cada una de los jugadores de las diferentes selecciones, ha ido subiendo paso a paso desde jugar en la calle, en el cole o en el club del barrio hasta que un DT los identificara y diera rienda suelta a esa magia. Mientras las grandes figuras del fútbol estaban en sus entrenamientos, soñaban con estar en medio de estos estadios maravillosos que se les antojarían imposibles hasta que un buen día, no sólo jugaron en ellos, sino que además llegaron a emocionar a todo su país ostentando la camiseta nacional. Un honor que queremos celebrar en este recorrido por los 5 estadios de fútbol más emblemáticos del mundo, que nos asombran más allá de los resultados del Mundial de Brasil 2014. Porque sin importar qué equipo se corone como el campeón del mundo, cuando los jugadores lleguen a casa, los estarán esperando el Allianz Arena de Munich, el Estadio Nacional de Beijing, el Amsterdam Arena, el mítico Wembley de Inglaterra, y la emocionante "Bombonera", el oficialmente llamado "Estadio Alberto J. Armando" de Argentina, para emocionarnos en cada partido hasta la próxima copa del mundo. Estructuras que asombran, emocionan y vibran con cada partido y aquí las traemos para que tú las conozcas.