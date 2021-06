Dubái confirma que el mundo del lujo se rinde a la sostenibilidad

Que Dubái apuesto por el verde -Get into the Green Scene- resulta, a primera vista, sorprendente pero lo cierto es que si bien el ecologismo siempre resume en el verde su sentido último no es menos cierto que la naturaleza no siempre es verde, no hay más que descubrir los grandes desiertos de la tierra o las zonas glaciares para ver con nuestros propios ojos que la naturaleza utiliza una paleta de color que va mucho más allá del verde.

Ahora bien, el verde se ha convertido en el color que mejor representa la preocupación por el medioamente, es la antítesis de la contaminación y la huella de carbono y la sostenibilidad hecha color ¿resultado? hasta en Dubái, cuando hablan de sostenibilidad, hablar de entrar en la Green Scene.

Día Mundial de la Bicicleta en Dubái | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Más allá de la anécdota del nombre de la iniciativa, lo cierto es que se trata de una propuesta muy seria que demuestra que el mundo del lujo apuesta por la sostenibilidad; esta iniciativa reconoce la huella de carbono del turismo en el mundo y por eso algunas de sus medidas se centran especialmente en los hoteles, a consecuencia de ello los hoteles dubaitíes tienen hasta el próximo 1 de julio (¡ya mismo!) para adaptarse a la nueva normativa, una nueva normativa que propone hasta 19 Requisitos de Sostenibilidad a cumplir cuyo fin es la mejora en la gestión de la energía, del agua y de los alimentos, la concienciación y educación de los trabajadores vinculados al mundo de la hostelería con la reducción de la huella de carbono y la recuperación del informe mensual en el que cada hotel informa sobre sus emisiones de carbono.

Día Internacional de la Montaña en Dubái | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Pero no todo son requisitos y exigencias, desde qeu el 22 de abril se celebrara el Día de la Tierra, en Dubái se han sucedido los días naturales a celebrar siempre en el marco del programa Get into de Green Scene: el 30 de abril fue el Día Mundial del Árbol, el 20 de mayo el Día Mundial de las Abejas, el 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta... El próximo 3 de julio será el Día sin Bolsas de Plástico, el 18 de septiembre el Día Internacional de la Limpieza de Costas, el 4 de octubre el Día Mundial de los Animales y el 11 de diciembre el Día Internacional de la Montaña.

Día Mundial de los Animales en Dubái | Imagen cortesía de Turismo de Dubái

Con esta iniciativa en marcha podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Dubái se convertirá en un plazo no demasiado largo, en un referente no solo en el turismo de lujo (eso, de hecho, ya lo es) sino de turismo sostenible.