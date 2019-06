Dormir por un tubo... de alcantarilla

Seguro que no hay un alojamiento en el mundo tan original y divertido como éste, ¿que te parece dormir en un tubo de alcantarilla, limpio eso si, en medio de un parque maravilloso? Y te preguntarás, ¿un tubo de alcantarilla? Pues si, tal cual. La idea de Dasparkhotel nació como una mezcla de los recuerdos, las ideas y las emociones personales de Andrea Strauss, el creador de esta genial idea. Sobre todo, basado en su estilo a la hora de viajar, en lo que a él le gustaba. Y no solo fruto de sus viajes de juventud, sino de las necesidades y deseos de personas que iba encontrando a su alrededor o en otras partes del mundo. Pero como Andrea dice, ya no sabe si fue primero una cosa o la otra, si primero fue el huevo o la gallina. Soñaba con algo como un alojamiento fácil, sin complicaciones, en lugares a los que a él, o cualquiera de nosotros, le gustaría viajar y también en lugares o ciudades en los que él estuvo viviendo. Un poco como una pequeña vivienda cómoda, temporal, algo parecido a una taquilla de las que van con moneda, donde los amigos u otras personas puedan dormir de forma segura y guardar sus pertenencias privadas, recargar sus baterías personales y sus dispositivos técnicos, eso si, durante un cierto periodo tiempo, mientras que visitan la ciudad unos días o para un evento concreto como en este caso el Ars Electronica Festival de Linz. Andrea Strauss cita un parrafo de un libro de Elias Canetti, "Las voces de Marrakech" que dice que ha traducidolo mejor que ha podido y que dice así: Para mantener su ingenio sobre usted en una ciudad extraña, es necesario tener un lugar en el que estar solo, para esconderse de las nuevas y extrañas voces cuando llegan a ser demasiado. Y como muchos arquitectos y diseñadores o artistas se puso a pensar e investigar cómo una cosa así se podría trabajar o buscar. Y cómo, al menos un prototipo, podría financiarse. Y éste es el resultado. En un lugar precioso, en el centro de la ciudad, en un parque, al lado de un río, con conexión a Internet, ventanas, y una cómoda cama. Eso si, si quieres ir al baño, tendrás que utilizar los baños públicos del parque, no todo va a ser perfecto. ¿Cómo lo ves? En tiempos de crisis soluciones para que viajar no suponga un reto para los bolsillos. Amigos de Viajestic.com, alojamiento barato y a lanzarse a la aventura de viajar, por lo menos a Austria y Alemania. ¿Y cómo funciona? Muy fácil, se reserva vía online, en la dirección dasparkhotel.net/reservation y te devuelven un correo confirmando tu reserva y con un número de código para que puedas abrir la cerradura de tu tubo personal. Y un PDF con información de los mejores baños de la zona, cafeterías, duchas y demás. El horario de entrada es de 15h hasta las 12h del día siguiente. Un alojamiento curioso, único y muy especial apto para todos los públicos. ¿Y dónde encontraremos un Dasparkhotel? En dos localizaciones, en Ottensheim, Austria o en Bottrop, Alemania. Acogedoras habitaciones, redondas como un barril y que te van a proporcionar el máximo confort en un espacio mínimo. Colchones de Eurofoam doble de anchos en un somier ergonómico de Optimo. En el almacenamiento justo al lado de la cama encontrarás almohadas frescas, mantas y sábanas. El equipaje se puede colocar en el espacio de almacenamiento debajo y al lado de la cama. Toma de corriente de 220V para cargar tus dispositivos electrónicos. Y los artículos de tocador deberás llevarlos contigo porque en los tubos no hay ninguno, ni siquiera toallas.