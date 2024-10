Día de Todos los Santos: cómo se celebra este día en diferentes regiones de España

El próximo 1 de noviembre, como cada año, se celebrará en España una importante festividad como es la del Día de Todos los Santos. Durante esta fecha tan señalada, las familias se reúnen para recordar a los seres queridos que han fallecido. Es más, suelen llevar flores a los cementerios para honrarlos.

Esta tradición data del siglo VIII, cuando el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre para celebrar esta fecha, con el objetivo de eliminar la fiesta pagana que tenía lugar el 31 de octubre, que era la del Año Nuevo Celta. Con el paso del tiempo, se han desarrollado numerosas costumbres en cuanto a esta festividad. La más común es acudir a los cementerios para llevar flores a los difuntos.

A pesar de que esta tradición es igual en todo el país, hay que tener en cuenta que en algunas regiones de España hacen una celebración más que les hace verdaderamente únicos. Así pues, a continuación, vamos a comentarte cómo celebran el Día de Todos los Santos en algunos lugares concretos de nuestro país.

Lápidas decoradas con flores | Pixabay

Galicia

En esta zona todavía se mantiene la celebración, durante la noche del 31 de octubre, del Samaín. Se trata de una festividad de origen celta que, entre otras cuestiones, marcaba el final de la temporada de cosechas. De ahí que se llamase popularmente como el “Año Nuevo Celta”. Hay quienes mantienen esa tradición de la época, que era decorar sus casas con nabos en vez de con calabazas.

Canarias

En las Islas se celebra lo que se llama “Noche de los finaos”. En esta fiesta, las calles se llenan de baile y música, pero también se encienden diversas hogueras. En la antigüedad, en las zonas rurales de estas islas, se llegaba a celebrar lo que se conoce como “Velatorio de los finaos”. ¿En qué consistía? En velar a los difuntos durante toda la noche mientras contaban historias, bebían vino y comían castañas. ¡Curioso!

Cádiz

En esta ciudad se celebra lo que se conoce como la “Fiesta de los Tosantos”. Un día donde la sátira y el humor no dejan de estar presentes en ningún momento. De esta forma, los mercados se llenan de carnes, pescados, frutas y verduras. Y no solamente eso, sino que también se crean diversas escenas cómicas con las que se tiene por objetivo parodiar la actualidad social y política. Es más, no solamente se disfrazan las personas sino también los animales domésticos. Una tradición que surgió en el siglo XIX, cuando el Ayuntamiento optó por adornar el Mercado con el objetivo de que lo visitaran muchas más personas.

Cataluña

En esta zona, la víspera del Día de Todos los Santos, se celebra la tradicional Castanyada, que cuenta con más de tres siglos de historia. Su origen tiene estrecha vinculación con diversos cultos paganos, en los que se creía que el hecho de asar castañas era una forma muy curiosa de conectar con las almas de nuestros difuntos. Es más, se llegaba a asar castañas mientras se rezaba el rosario. ¡Muy curioso!

Flores y el cementerio al fondo | Pixabay

Así pues, ya conoces algunas de las tantas maneras que existen en España para celebrar el Día de Todos los Santos y, de esta forma, honrar a nuestros difuntos. Son tradiciones que se han ido manteniendo a lo largo de los siglos y que siguen presentes, año tras año, en la vida de muchas personas.