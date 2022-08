Destinos con playa ideales para seguir disfrutando del sol en otoño

El verano se acaba y con ello, aquellos días de sol y de calor a los que ya nos habíamos acostumbrado estos tres meses de atrás. Es una de las mejores épocas del año, de eso no cabe duda, pero no significa que el resto del año no pueda exprimirse de la misma forma que los meses de junio, julio y agosto.

La vuelta a la normalidad implica tener en cuenta algunas cosas, como lo que os hablábamos hace unos días sobre que los autobuses de Madrid serían gratuitos a la vuelta de vacaciones. Los días de rutina llegan a nuestras semanas pero si nos has podido disfrutar de unas merecidas vacaciones, no pierdas la esperanza, pues existen una serie de destinos de los que puedes gozar aun que sea en otoño. ¡Apúntalos!

1. Islas Canarias

Playa de Fuerteventura, Islas Canarias | iStock

Un destino de playa ideal para las fechas posteriores al verano son las Islas Canarias. Lanzarote, La Palma, Tenerife…cualquiera de ellas vale para pasar unos días de completo descanso y retiro en sus paradisiacas playas. El entorno natural que ofrecen estas islas no deja indiferente a nadie aunque sea en épocas de más frío. No dudes en visitar sus bellas piscinas naturales que en otoño, invierno y verano te siguen sorprendiendo.

2. Malta

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Si quieres viajar a un destino europeo, no muy caro y que siga teniendo una oferta muy amplia de playa y sol, Malta es tu destino. Puesto que en otoño, este lugar disfruta de una temperatura ideal para los turistas que visiten la isla. Un destino ideal en esta época del año y del que, además, podrás disfrutar sus tremendos rincones llenos de historia y de una gastronomía espectacular.

3. Marruecos

Marruecos | Marruecos

El país vecino abre sus puertas en cualquier época del año. Pero si lo que estás buscando son vacaciones de verano ya pasados los meses de junio, julio y agosto, Marruecos es una elección perfecta. En su extensión podremos encontrar kilómetros de playas de lo más cálidas y acogedoras. Una ciudad perfecta para ello es Marrakech. No notarás que estás entrando en los meses más fríos del año.

4. Caribe

Gana un viaje para dos al Caribe | agencias

Parece un destino de lo más tópico y usual pero es que no podemos dejar de recomendártelo. Sus temperaturas y playas de ensueño hacen que cualquier persona desee pisar una de sus playas de arena blanca y aguas turquesas. Y mucho más cuando entramos en la rutina que supone llegar a septiembre. Cuba, República Dominicana, México… cualquiera de estos destinos supondrá pasar unas vacaciones ideales, a pesar de que sea en septiembre u octubre.

Si no puedes permitirte viajar al Caribe, recuerda que Viajestic te ha dado opciones más baratas a paraíso caribeño como puede ser la Riviera Albanesa.

