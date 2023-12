Los destinos favoritos de los niños para viajar en avión este puente de diciembre de 2023

Ahora que se acerca el puente de diciembre son muchas las personas que quieren aprovechar los días festivos para hacerse algún viaje con la familia. Con la misión de hacer que sea más fácil experimentar el mundo, una nueva investigación de la plataforma digital de viajes líder Booking.com, ha demostrado que la imaginación de los niños no tiene límites cuando se trata de hacer que viajar sea mejor y más divertido, y ha revelado lo que quieren en sus vuelos del futuro.

Laponia, con el 45% de los votos, junto a París y Australia, con un 36% y 35%, componen el ranking de destinos favoritos de los niños españoles para viajar en avión en estas fechas. Así lo revela un estudio realizado a 5.000 niños en Europa (1.000 de ellos españoles), en España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Conocer a Papá Noel en Laponia antes de Navidad, subir a la Torre Eiffel y comer pan con queso, así como ver de cerca a canguros y koalas son las principales motivaciones de los más pequeños para visitar estos países.

El Caribe (33%), para jugar y hacer castillos en sus playas de arena dorada, y Japón (33%), para montar en el tren bala e interactuar con robots, se sitúan en cuarta y quinta posición en el listado de países favoritos. Fuera del planeta Tierra, la Luna es el destino por excelencia para más del 70% de los niños españoles, seguida del espacio exterior, escogido por el 37% de los encuestados. Solo 1 de cada 10 niños afirma que no le gustaría visitar ningún planeta del Sistema Solar.

Vista de Japón | iStock

Estar cerca de las nubes, el momento más esperado

El estudio, que ha investigado la visión de los niños españoles de entre 6 y 11 años al viajar en avión, desvela qué actividades disfrutan más los pequeños a bordo. La mitad de los niños españoles apuntan a estar en el cielo y poder ver las nubes de cerca cómo la parte más apasionante del viaje. Mirar por la ventana y experimentar la altura le sigue de cerca como distracción favorita, con el 48% de los votos. El hecho de poder observar las ciudades desde arriba (35%), el momento de despegar y aterrizar (30%), que comparan con una montaña rusa, o la sensación de estar viviendo una aventura (29%), completan el listado de momentos preferidos.

Patricia Ramírez, psicóloga y divulgadora, apunta: "El estudio de Booking.com no sólo muestra la creatividad de los niños, sino también cómo pueden hacer algo que a los adultos no les guste. Los adultos subestimamos las necesidades de los niños por su juventud e inmadurez y, sin embargo, olvidamos que hay que satisfacer sus necesidades, que no son caprichos. La realidad es que los niños son muy creativos y desinhibidos a la hora de generar ideas y, al no estar sesgados por formalismos, ofrecen soluciones que al resto de nosotros nunca se nos ocurrirían".

Los niños apuestan por la integración: no a los vuelos exclusivos

El estudio pone de relieve la voluntad de los niños para compartir espacios y vivir la experiencia aérea junto al resto de adultos. En este sentido, los niños no quieren que se limite la entrada de adultos, y en España, el 70% propone como solución crear zonas específicas para familias en las aeronaves para que todos los viajeros estén a gusto. En el resto de países, esta alternativa cuenta con el apoyo del 62% de los niños en Francia, el 60% en Italia, el 57% en Alemania, y el 54% en Reino Unido