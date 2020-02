Milán es una ciudad histórica, ahí está su Duomo para demostrado, e industrial, una de las más prósperas de Italia y de Europa, pero es sobre todo una ciudad de diseño y moda que en el plazo de dos meses vivirá dos eventos de importancia internacional que atraerán a miles de turistas y profesionales. Viajamos a Milán y aterrizamos en Malpensa ¿y ahora que hacemos?.

Malpensa, el aeropuerto de Milán, es el segundo con más tráfico de toda Italia sólo superado por el de Fiumicino, que es el aeropuerto de Roma; está a 40 kilómetros al noroeste del centro de Milán y cuenta con dos terminales comunicadas entre sí por un autobús gratuito.

Interior tranvía, Milán | Pixabay

¿Sabes en qué terminal aterrizarás y de cuál despegarás? en la Terminal 2 operan las compañías low cost mientras la Terminal 1 se reserva para el resto de compañías pero no dejes de confirmar en tu billete de avión cuál es tu terminal, la distancia entre ambas es notable aunque, como te anticipábamos, hay un autobús gratuito que las comunica de forma constante, sale uno cada menos de 10 minutos.

Que la Terminal 1 sea la reservada para las compañías de siempre y no para las low cost no es casual, es en esta terminal donde paran dos líneas de tren que te llevarán a Milán, una de ellas llega a la Estación Central y la otra a la Plaza Cardona; el precio del billete no supera los 15 euros y el tiempo de traslado es inferior a una hora.

Si vuelas en una los cost y aterrizas en la Terminal 2 tendrás que hacer uso del autobús gratuito que te lleva a la Terminal 1 para coger el tren u optar por trasladarte al centro de Milán en autobús porque la compañía Autostradale ofrece servicio de autobuses desde y hasta la estación central y para en ambas terminales, el trayecto es casi de una hora y los autobuses salen cada 20 minutos, el precio del billete es de 8 euros por trayecto.

Estación Central, Milán | Pixabay

Salvo que seas de los que siente alergia por el transporte público lo cierto es que tanto el autobús como el tren son la mejor opción para viajar al centro de Milán desde el aeropuerto porque tanto el transfer privado como el taxi tienen un precio cerrado que ronda los 100 euros y el tiempo de traslado no es inferior a los 50 minutos.

Por supuesto en Malpensa también puedes alquilar un coche u optar por la opción Car Sharing para tu traslado a Milán, la única compañía que ofrece actualmente este servicio es E-Vai.

Información más detallada en la web del aeropuerto de Milán, Malpensa.