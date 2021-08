OM Dark Sky Park and Observatory, destino imperdible para los amantes del astroturismo

Los cielos irlandeses tienen fama de ser los cielos nocturnos más oscuros de Europa, además, gracias a los grandes espacios naturales irlandeses de baja contaminación lumínica, observar ese cielo oscuro se convierte en una actividad realmente atractiva en esta espectacular isla y más ahora, tras la inauguración de un lugar único para disfrutar del astroturismo, el OM Dark Sky Park and Observatory.

Dark Sky Park. Irlanda | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

En el mundo hay solo 80 lugares designados como Lugares Internacionales de Cielo Oscuro, son espacios en los que el nivel de oscuridad para la observación del cielo y la propia calidad del cielo están garantizados; 3 de esos 80 lugares están en Irlanda y uno de ellos en particular en Irlanda del Norte; es precisamente ahí, en el condado de Tyrone, donde está el nuevo OM Dark Sky Park and Observatory que abrió sus puertas al público este verano, hace apenas un par de meses.

En el OM Dark Sky Park and Observatory no solo descubrirás el cielo de Irlanda sino que podrás vivir experiencias de lo más diverso gracias a un parque en el que las últimas tecnologías están muy presentes; podrás disfrutar de instalaciones holográficas, de experiencias de realidad virtua o de shows audiovisuales en un lugar interesante no solo por su cielo, también por su historia pues está muy cerca de los círculos de piedras prehistóricas de Beaghmore.

Telescopio en OM Dark Sky Park and Observatory | Imagen cortesía de Turismo de Irlanda

¿Más experiencias a vivir en el OM Dark Sky Park and Observatory? una ruta guiada por sus instalaciones, admirar el cielo nocturno con ayuda de un gran telescopio en la zona del observatorio con techo retractable e incluso alojarte en una de las cápsulas con techo acristalado situadas muy cerca del observatorio y de los círculos de piedra.

Si hay un lugar en el mundo en el que el S.XXI confluya con la Edad de Bronce y lo haga bajo el mismo cielo ese es, sin duda, el condado irlandés de Tyrone y, en particular, en su reción inaugurado observatorio, todo un paraíso para los amantes del cielo y la historia.