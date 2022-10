La ciudad más bella del mundo según la ciencia

Hace unos días os contábamos que Agulo, un municipio ubicado en la isla de La Gomera, había sido elegido el más bonito de España según la revista The Times por sus valles, sus vistas y su increíble paisaje.

Y ahora queremos contaros cuál es, objetivamente, la ciudad más bonita del mundo según la ciencia. Un estudio realizado por Online Mortgage Advisor sobre arquitectura ha comparado la estructura de las ciudades con la Proporción Áurea, una medida matemática de origen griego muy utilizada en el arte por su armonía.

Obteniendo así un ranking, según la armonía de su arquitectura, con las ciudades más bellas del mundo y el primer puesto se lo ha llevado Chester, en Inglaterra. Para este estudio han utilizado Google Street View y han tomado fotos de calles y edificios.

Chester: 6 lugares imprescindibles para descubrir de esta ciudad de Inglaterra | Imagen de Stephen Hamilton en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Por lo tanto, la conclusión es que la ciudad con mayor alineación es Chester con 83,7 % de proporción áurea. Seguido de Chester se encuentra Venecia con un 83,3% y Londres con un 83% y de España encontramos en sexto lugar a Barcelona, con un 81,9%.

Se encuentra al noroeste de Inglaterra y fue fundada como fortaleza romana en el siglo I d. C. Los romanos la llamaron Deva o Castra Devana o Deva Victrix, por el río Dee. Es la única ciudad de Inglaterra que todavía conserva su recinto amurallado y algunos de los lugares que no puedes perderte si vas a visitarla son la Catedral normanda, la puerta de Eastgate, The Rows y el río Dee.

Ranking de las ciudades más bellas del mundo según la ciencia

1. Chester (83,7%)

2. Venecia (83,3%)

3. Londres (83%)

4. Belfast (82,9%)

5. Roma (82%)

6. Barcelona (81,9%)

7. Liverpool (81%)

8. Durham (80,5%)

9. Brístol (80%)

10. Oxford (79,7%)

...

Seguro que te interesa...

El castillo de Belmonte de Cuenca, elegido el más bonito de España