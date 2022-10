Agulo: El pueblo más bonito de España según la revista The Times

Ya habíamos visto en anteriores artículos lugares tan impresionantes dentro de nuestro país como estos increíbles 10 lugares de España que parecen sacados de otro planeta. Y es que las maravillas que puedes encontrar dentro de nuestro país no solamente son conocidas a nivel nacional, sino que fuera de las fronteras podemos observar una monumental fascinación por lugares y rincones hermosos de España.

A veces, incluso los pueblos que se encuentran en lugares remotos son los rincones más bellos del país. Por eso, desde Viajestic queremos hablarte de un ranking realizado por la revista británica de The Times sobre los pueblos más bonitos de España y concretamente, te presentaremos el ganador de este ranking que, sin duda, no deja indiferente a nadie.

Agulo, un destino que deja maravillados a los turistas

El listado elaborado por el famoso medio de comunicación da su pistoletazo de salida con el municipio ubicado en la isla de La Gomera y que se denomina Agulo. Este destino turístico quizás no es el más conocido por los viajeros que visitan las Islas Canarias y lo que no saben es que desde este bello lugar podrás obtener unas vistas inigualables de El Teide, tal y como informa en su artículo de The Times, el periodista Chris Haslam.

Además, los increíbles paisajes del rincón canario situados entre valles y los municipios de Hermigua y Vallehermoso, han impresionado a la revista británica que incluso asegura que "puedes encontrar lugares que te recuerdan a Perú".

Esta localidad con 1.099 habitantes en 2021, ha conquistado los corazones turísticos de muchos visitantes y no es de extrañar puesto que, tal y como destacan en la página oficial del Ayuntamiento de Agulo en algunas de sus guías turísticas, puedes visitar lugares tan impresionantes como el Parque Nacional del Garajonay, la casa del artista José Aguiar y miradores inolvidables como el llamado Abrante. Además, en la página web también podrás encontrar información específica sobre la cantidad de tradiciones y fiestas como las procesiones, el Encuentro Folclórico de Juego de Bolas, la Octava de San Marcos o las Hogueras de San Marcos, junto a muchas otras celebraciones de las que disfrutan tanto lugareños como visitantes.

Otros pueblos elegidos como los más bonitos por The Times

En la otra cara de la moneda, os contamos que hay otros pueblos elegidos dentro del ranking de municipios más bonitos de España. Lugares tan bonitos como en segundo lugar el municipio de Alcudia en Mallorca que la revista califica como "ciudad romana".

En otros puestos podemos descubrir lugares como Almonaster la Real (Huelva), Genalguacil (Málaga), Pampaneira (Granada), Lucainena de las Torres (Almeria), El Castell de Guadalest (Marina Baixa), Morella (Castellón), Tazones (Asturias), Setenil de las Bodegas (Cádiz), Mirambel (Teruel), Bagergue (Lleida), Bulnes (Cabrales), Cudillero (Asturias), Valverde de la Vera (Cáceres), Teguise (Lanzarote), Castillo de Castellar (Cádiz), Alcalá del Júcar (Albacete), Urueña (Castilla y León) y Potes (Cantabria).

