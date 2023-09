La Città Vittoriosa es uno de los secretos mejor guardados de Malta

A Malta no sólo se va a la playa o a aprender inglés, que también, este archipiélago mediterráneo es un pequeño paraíso disfrutable todo el año aunque, lógicamente, no todo el año del mismo modo; ahora que el verano toca a su fin y las temperaturas se suavizan no miramos tanto a la costa y sí más al rico patrimonio de este país isleño, antes colonia británica y hoy destino turístico de primer nivel.

Si hablamos del patrimonio histórico de Malta seguro que visualizas La Valeta, su capital, y el Caravaggio que guarda su Concatedral pero la riqueza histórica de estas islas va más allá de esa joya ¿has oído hablar de la Città Vittoriosa? Popularmente conocida como Vittoriosa o Vittoria, se trata de un enclave barroco realmente espectacular: sus plazas y edificios son sofisticados y elegantes (como lo es siempre todo lo barroco…) ¿visitas obligadas? A continuación te recomendamos algunas:

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Plaza de San Juan para empezar, especialmente si eres amante de los paseos tranquilos y de los cafés viejos; el Museo de la Ciudad de Vittoria es otra de las visitas imperdibles porque allí descubriremos la historia de esta fascinante ciudad: allá por el S.XVI este municipio fue el elegido por los Caballeros de San Juan como capital de Malta en lugar de Mdina, que lo había sido hasta entonces, únicamente por su ubicación pero la ciudad sufrió lo suyo durante el asedio de Malta y, cuando éste terminó, fueron los propios Caballeros de la Orden de Malta quienes decidieron ocupar la península al otro lado de Vittoria y construir otra capital, La Valeta, además eligieron el nombre de Città Vittoriosa para la que había soportado el asedio; y por supuesto también la Iglesia Colegiata de San Lorenzo, famosa por su imponente fallada e interior rico y espléndido, es una visita imperdible.

Vista aérea de Senglea, Vittoria y Conspicua | Imagen cortesía de Turismo de Malta

La Città Vittoriosa no se entiende del todo sin visitar también Senglea y Conspicua porque las tres forman el conjunto de ciudades históricas de Malta: Senglea era el bastión estratégico de defensa de Malta y Conspicua fue centro de construcción y reparación de barcos en el tiempo en que los Caballeros de la Orden de Malta hacían de Vittoria la capital del archipiélago… En Senglea, también conocida como La Invicta, podrás visitar el Fuerte de San Miguel y el Jardín Gardjola, mientras en Conspicua no puedes perderte la Iglesia Parroquial de Santa Teresa ni mucho menos el Museo Marítimo de Malta.