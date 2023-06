En Malta el verano también se disfruta en inglés

Los idiomas se estudian en los libros, así se aprenden sus normas gramaticales, sintácticas y hasta su vocabulario, que no es poco, pero no es suficiente, es más, no es lo esencial porque la utilidad de un idioma no está en la corrección lingüística del hablante sino en la capacidad de comunicarse y si algo tenemos claro es que para aprender un idioma hasta el punto de comunicarnos en él con un mínimo de soltura y fluidez lo mejor es la inmersión, es decir, pasar un tiempo entre sus hablantes de modo que nos entre por las orejas y nos salga por la boca sin más esfuerzo que el de zambullirnos en un entorno nuevo, con gentes y palabras nuevas. Así las cosas ¿dónde viajar este verano para gozar de una estancia que nos permita mejorar nuestro inglés?

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Australia nos queda muy lejos y Estados Unidos también, lo ideal es Reino Unido o Irlanda pero con lo felices que estamos en España disfrutando de nuestro verano playero, se nos antoja incluso triste pensar en poner rumbo a las Islas Británicas (a Reino Unido o Irlanda)… es verdad que en su costa sur el clima no es tan malo e incluso podrás disfrutar de la playa pero si pensamos en nuestro Mediterráneo… Ponemos rumbo a Malta.

El de Malta es un verano cálido y mediterráneo de esos que nos encantan y el idioma que se habla en este archipiélago es el inglés, el inglés de Inglaterra porque hubo un tiempo en el que estas islas eran parte del Imperio Británico y ahí quedó, a modo de donación cultural, el idioma. Si buscas un verano a la española pero mejorando tu inglés, tu destino es, sin duda, Malta.

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

El inglés es uno de los idiomas oficiales de Malta (150 años de historia con el Reino Unido es lo que tienen…), además en la isla hay una importante variedad de escuelas de inglés acreditadas internacionalmente para combinar un viaje de inmersión lingüística con el estudio del idioma, no importa cuál sea tú nivel, encontrarás un curso a tu medida. Claro que no todo va a ser estudiar y aquí es donde entra la importancia del destino que eliges para este tipo de viajes porque la inmersión lingüística consiste en que escuchas hablar inglés y hablas inglés desde que te levantas hasta que te acuestas, ahora bien, lo haces gozando de tus actividades favoritas y de tu destino… Malta se presta, gracias a sus costas, su vida y sus vestigios históricos y naturales, a disfrutar del verano por todo lo alto (y en inglés).

Malta | Imagen cortesía de Turismo de Malta

Ciudades medievales, festivales, eventos culturales, fortificaciones históricas, templos prehistóricos, tiendas, una rica gastronomía, rutas naturales de senderismo, calas y playas, sitios arqueológicos, otros que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, escenarios de cine, la ‘casa’ de Popeye… todo ello en el país de los 300 días de sol al año; ¿se te ocurre mejor destino, y más a mano, para combinar un viaje de verano y mejorar tu inglés? A nosotros tampoco...