9 bares y restaurantes inspirados en series

Las series de televisión cada vez tienen más peso en nuestras vidas. Parece que si no has visto el último capítulo de 'Juego de Tronos' o no sabes quién murió en la última temporada de 'The Walking Dead' no estás al día de lo que sucede en el mundo... Y eso empiezan a entenderlo también los empresarios.

Por eso, cada vez con más frecuencia aparecen bares y restaurantes inspirados en esas series que están marcando a toda una generación. Incluso aunque sean bares temporales, como el caso del inspirado en 'Juego de Tronos' que se abrió el pasado mes de junio en Washington, celebrando el estreno de la séptima temporada, y que cerró sus puertas con la conclusión de ésta.

Otros muchos se han mantenido de forma permanente a lo largo de los años y los vaticinamos una larga y próspera existencia. A continuación, una lista de lo más logrados, de esos que conseguirán que te adentres por completo en el mundo que pretenden recrear.

1. Twede's Café (Washington)

Twede's Café | Flickr

Inspirado en 'Twin Peaks', no sabemos si cruzando sus puertas estarás capacitado para resolver un misterio al estilo Dale Cooper pero sí sabemos que podrás seguir su dieta y te sentirás por un momento en una escena de la mítica serie que este año ha vuelto a nosotros.

2. Pandorica (Nueva York)

Pandorica | Flickr

'Doctor Who' es la serie más longeva de la historia de la televisión y un verdadero elemento cultural en la vida de Reino Unido. Su esencia ha cruzado el charco y ha permitido que disfrutemos de este restaurante donde encontraremos, entre otras cosas, un baño inspirado en la TARDIS.

3. ABQ (Londres)

ABQ (Londres) | Flickr

Seguro que en más de una ocasión, viendo 'Breaking Bad', te has planteado si serías capaz de llevar a cabo un negocio así. Tranquilos, este bar no te hará cruzar la raya de la ilegalidad y te permitirá preparar tus propios cócteles en un ambiente muy logrado: una especie de camión que nos recuerda al de la serie.

4. Taberna de Moe (Universal Studios Hollywood)

Taberna de Moe | Orlando Informer

'Los Simpsons' ha marcado a varias generaciones y millones de personas han soñado con visitar algún Sprinfield. Puede que esto no sea del todo posible pero en los estudios de Universal de Hollywood podremos disfrutar de la Taberna de Moe -un tanto más habitable- y de otros muchos elementos de la serie, como la cerveza Duff.

5. Central Perk Cafe (Singapur)

Central Perk Cafe (Singapur) | Flikcr

También 'Friends' supuso un antes y un después en la historia de la televisión y en más de una ocasión se ha intentado recrear el Central Perk que veíamos en la ficción. Muchos han cerrado pero en Singapur nos sentiremos como en casa: la cafetería sigue activa y encontramos todo tipo de elementos que nos harán sonreír al recordar a Rachel, Ross y compañía.

6. Spoiler (Porto Alegre)

Spoiler (Porto Alegre) | Flickr

Uno de los proyectos más ingeniosos que une el mundo de los bares con el mundo de las series lo encontramos en Brasil. 'Spoiler' es un bar inspirado en las series, en general. Sus dueños explican que la idea surgió después de que se comieran un spoiler por enésima vez en su vida. Las paredes, las mesas, las sillas, ¡todo!, está lleno de advertencias: mires donde mires, podrás toparte con un spoiler de tu serie favorita.

7. Cheers Bacon Hills (Boston)

Cheers Bacon Hills (Boston) | Cheers Bacon Hills

El bar de 'Cheers' existe, está en Boston, y tiene una característica peculiar: fue el propio bar el que inspiró la serie y no al revés. Se fundó en 1969 como 'Bull & Finch Pub' pero al final, claro, se vio obligado a cambiar de nombre. Imperdible.

8. Bharma (Barcelona)

Bharma (Barcelona) | Flikckr

El bar por excelencia para los amantes de 'Lost', uno de los pioneros en este sentido. Todos y cada uno de los elementos dispuestos en el local tienen una función: recordarnos una de las ficciones más exitosas de la historia. La entrada ya nos anuncia, con la secuencia de números más famosa del universo seriéfilo (4, 8, 15, 16, 23, 32) dónde estamos entrando. Una auténtica gozada para los amantes de las series.

9. Upside Down (Chicago)

Upside Down (Chicago) | Flickr

El último en adquirir fama a nivel mundial, este pub está inspirado en el extravagante mundo al que nos ha transportado 'Stranger Things', que en los últimos meses nos ha revolucionado a todos. Sin embargo, lamentablemente cerrará sus puertas a finales de septiembre. Está increíblemente logrado y ya ha sido visitado por miles de personas.