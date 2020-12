Así es visitar Oymyakon, el pueblo más frío del mundo

Si nos preguntasen cuál es el lugar del mundo en el que hace más frío, probablemente todos sabríamos decir que es el Polo Sur. Sin embargo, cuando nos referimos a lugares habitados debemos hacer mención a Oymyakon.

Hablamos de un pueblo de unos pocos cientos de habitantes situado a 7000 kilómetros de Moscú. Pertenece a Rusia y se encuentra en la República del Sajá. Y, en enero de 1926, registró la temperatura récord en un lugar poblado: 72,1 grados bajo cero.

Teniendo en cuenta que en muchos lugares de España nunca llegamos a tener ni un solo grado negativo, puedes imaginarte la diferencia. Pero pese a ello algunos valientes se animan a visitar este destino de récord.

En Oymyakon, que se encuentra bastante aislado de otros lugares habitados, hay temperaturas bajo cero durante aproximadamente 9 meses al año. En enero o febrero, aunque no suelen batirse récords como el del 26 de enero de 1926, rondan los 40 o 50 grados negativos. Pero si el viajero no quiere arriesgarse a no superar ese frío, puede ir en verano. Y es que en julio el contraste de temperatura es enorme: pueden alcanzar los 30 grados.

Oymyakon | Pixabay

Sea como sea, visitar Oymyakon es toda una aventura. Las personas que viven allí son autosuficientes. Tienen caballos, coches y motos para moverse. Hay mucho ganado, y granjas de renos y vacas. También barcas para salir a pescar en verano... Y es que en invierno deben agujerear el hielo y pescar a través de él.

Salir al exterior de las casas, fuera del refugio de la calefacción, supone que se congelen pelo, pestañas, gafas o hasta la tinta de los bolígrafos de los niños. Niños que, cuando la temperatura baja de los 50 grados bajo cero, se quedan en casa porque se suspenden las clases.

Las cañerías serían otra de las cosas que no podrían mantenerse dadas las bajas temperaturas. Por lo que las casas suelen tener una especie de cabaña o letrina fuera en las que hacer las necesidades. Asi que sí, todo viajero que se anime a visitar este lugar debe saber que deberá abandonar el calor del interior cada vez que deba ir al baño.

Seguimos hablando de cosas que se congelan, porque también terminó estropeado por el frío un termómetro digital que colocaron como reclamo turístico para los turistas. Y es que por mucho que los habitantes de Oymyakon pasen el tiempo justo en la calle porque se les congela hasta el aliento, como decíamos hay valientes que van allí en busca de esa foto en el pueblo más frío del mundo.