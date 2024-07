Así son los mercadillos de Santa Eulària des Riu

¿Imaginas un verano sin mercadillos? ¡Impensable una pueblo marinero con playa, puerto y sin mercadillo! Claro que en Ibiza en general y en Santa Eulària des Riu en particular, no es que sea impensable, es imposible, es más, una de las cosas que no puedes dejar de hacer si visitas esta localidad ibicenca es recorrer sus mercadillos hippies llenos de productos artesanales, gastronomía local y música en vivo además de actividades y talleres para los más pequeños; y es que en Ibiza los mercadillos no son sólo para comprar, son para vivirlos: ¿cuáles son y dónde puedes encontrarlos? Eso es lo que vamos a desvelarte a continuación.

Hippy Market Punta Arabí en Es Canar

Este mercadillo hippy es el culpable el éxito de los mercadillos hippies en Ibiza, se celebra desde el año 1973, es el mercadillo más grande de la isla y se celebra todos los miércoles de abril a octubre. Aquí se entremezclan los puestos de artesanía con espectáculos en vivo y talleres para niños; además este mercadillo está cerca de playas como Cala Martina, Es Canar y Cala Nova, de modo que puedes combinar una visita al mercadillo, tomar algo en los restaurantes de la zona y un chapuzó en la playa.

Mercadillo de Las Dalias | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Las Dalias

Está a las afueras de Sant Carles (aunque a menos de un kilómetro del centro del pueblo); este mercadillo es de visita obligada porque es de los más antiguos de la isla puesto que se celebra desde los glamurosos años 50 cuando era, además, una sala de fiesta para los habitantes de Ibiza y los visitantes de la isla. Prepárate a disfrutar de más de 300 puestos de artesanía, moda, bisutería, complementos, productos gastronómicos, objetos decorativos… Se celebra todos los sábados del año y cuenta con espacios gastronómicos propios.

Mercadillo Hippy | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Mercadillo hippy de Cala Llonga

Se celebra junto a la playa de Cala Llonga los jueves por la tarde, es famoso por su ambiente familiar y sus actuaciones en directo, ideal para terminar un día de playa en Cala Llonga.

Mercadillo hippy del paseo de SAlamera

Se celebra todos los días del verano salvo miércoles y domingos en el centro de Santa Eulària des Riu y es el mercadillo ideal para comprar souvenirs y regalos, recuerdos de viaje y auténtica artesanía ibicenca.

Terraza junto a la Iglesia de Santa Gertrudis | Imagen cortesía de Turismo de Santa Eulària des Riu

Mercadillo de la Plaza De la Iglesia de Santa Gertrudis

Los viernes de junio a septiembre la Plaza De la Iglesia de Santa Gertrudis se convierte en sede de un estupendo mercadillo, es un mercadillo nocturnos puesto que abre sus puestos a las 8 de la tarde y los cierra a las 12 de la noche y aquí no solo podrás comprar artesanía ibicenca, que también, sino disfrutar de música en directo.