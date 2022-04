Alkmaar, la ciudad del queso holandés

Alkmaar es una ciudad para comérsela... y para bebérsela, no en vano es famosa por su tradicional mercado de quesos en el que abundan las variedades locales de este rico manjar, por su Museo del Queso y también por su Museo de la Cerveza; para completar la visita nos faltarían un par de museos tan atractivos como los anteriores aunque menos comestibles, el Museo de los Beatles y el Museo Municipal de Alkmaar que es uno de los más antiguos de Holanda.

Mercado del queso. Alkmaar | Imagen en Wikipedia, licencia de dominio público

Viene muy a cuento hablar de Alkmaar estos días porque la fama de esta ciudad está íntimamente ligada al queso y el primer viernes de abril es precisamente cuando se celebra el primer mercado del queso de la temporada en la Waagplein, el último tendrá lugar el primer viernes de septiembre y entre el primero y el último todos y cada uno de los viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 12.30 del mediodía el queso reina en la Waagplein, eso sí, no podrás comprarlo... Y es que este mercado, uno de los cuatro mercados del queso que quedan en Holanda, no está pensado para la comercialización del queso sino para mostrar su historia y muy especialmente el modo en el que operaban los antiguos mercaderes del queso en los diferentes mercados (como trasladaban el queso, cómo lo pesaban...).

Alkmaar | Pixabay

Otra particularidad de este mercado es que no se muestran las marcas de queso más populares de holanda (Edam o Gouda) sino quesos de producción local que sí podrás comprar en tiendas cercanas al mercado o en puestos que se instalan en sus alrededores. Por otra parte donde sí mandan los quesos Edam y Gouda es en el Museo del Queso, desde cuyas ventanas se disfruta de una estupenda panorámica de la Waagplein y su mercado del queso de los viernes.

Claro que no todo es queso en Alkmaar, el Museo Municipal, inaugurado a finales del S.XIX, es uno de los más antiguos de holanda y cuenta en sus salas la historia de Alkmaar y su artesanía; otro de los museos que no te puedes perder es el de los Beatles ¿y por qué un Museo de los Beatles en Alkmaar? ¿y por qué no? Hay en todo caso dos razones, la primera es que se trata de un proyecto desarrollado por dos fans del grupo que, casualmente, vivían en esta localidad holandesa, decidieron juntar sus colecciones y mostrarlas al mundo; pero hay una segunda razón más curiosa si cabe que la primera ¿sabías que la primera guitarra de John Lenon fue fabricada en Alkmaar? Pues así fue.

Alkmaar | Pixabay

¿Más visitas interesantes en Alkmaar? Pasear junto a los canales o navegarlos, la iglesia de San Lorenzo en la que se organizan conciertos en verano, las tiendas y los patios interiores de los antiguos edificios de la ciudad, los cafés y los restaurantes... Y todo ello sin alejarte del centro de la ciudad, a poco que salgas de ella podrás disfrutar de rutas en bicicleta como la de Land van Leeghwater, del Molino-Museo Schermerhom o de las dunas y playas de Bergen aan Zee.

