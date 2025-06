Algunas series perfectas para viajar sin moverte del sofá

Hay series que cuidan especialmente la ambientación, son series en las que el fondo es tan importante como la historia que cuentan, series que aprovecha escenarios de escándalo para contar en ellos una historia ¿estás ya pensando en Endevour y los magníficos paseos que nos permite disfrutar por la ciudad de Oxford sin salir de España? Entonces eres de los nuestros… Y si eres de los nuestros seguro que las series que te recomendamos a continuación te van a encantar porque del mismo modo que Endevour te lleva a Oxford, Lupin a París, Narcos a Medellín o a Bogotá y Tokio Vice a la capital del sol naciente, Berlin Station, Departament Q, Slow Horses y Agente Nocturno también nos permiten conocer ciudades tan atractivas como populares:

Berlin Station: Berlín

Berlín | Pixabay

El título de la serie anticipa el destino… Berlín, ahora bien, aunque es verdad que la capital alemana es el epicentro de una serie protagonizada por el equipo de la CIA instalado en la ciudad, esta serie también nos permite conocer otros lugares porque los agentes de la CIA viajan (rodaron Leipzig y Tallin y también en España, concretamente en Valencia, Alicante y Madrid). Tres son las temporadas de Berlin Station que puedes disfrutar ya mismo y no lo hagas pensando en la cuarta porque no la hay y es improbable que llegue a haberla ¿la razón de la cancelación? Se dice en los mentideros más seriéfilos que precisamente la ambientación, por cara, tuvo mucho que ver con la cancelación de la serie así que no te prives y disfruta de las tres temporadas que ha durado.

Department Q: Edimburgo

Edimburgo | Pixabay

Empezamos por una de espías y seguimos por una de policías que nos encanta, Department Q; esta serie se basa en las novelas de Jussi Adler-Olsen lo que explica su punto nordic noir… aunque la serie no está ambientada en Copenhague como sucede con las novelas, sino en Edimburgo; no es un cambio menor ni único, si eres un amante del ácido humor inglés esta serie y su protagonista (que sí, es el que acompañó a Amy Adams en la película Leap Year, Matthew Goode) te van a enganchar… y te van a permitir pasear por la capital escocesa a placer.

Slow Horses: Londres

Londres | Pixabay

Volvemos a los espías pero ahora no son de la CIA sino los del gobierno británico, los peores del MI5, sus caballos lentos; ¿conoces la serie? Entonces no necesitas que te hablemos de los paseos londinenses que nos regala: calles, pubs y estaciones de metro, Cadem, Islington, la City y la mismísima sede real del MI5, Thames House. ¿lo mejor? Que esta serie está muy viva, no solo cuenta ya con 4 temporadas sino que están ya en producción las dos siguientes.

Agente Nocturno: Washington D.C.

Washington | Pixabay

Este thriller político y de espionaje nos lleva a la capital de Estados Unidos, Whashington D.C.: de La Casa Blanca y sus alrededores a los Edificio sale FBI y de la CIA y otras agencias de inteligencia, las calles de la ciudad, sus zonas residenciales… e incluso también zonas de los alrededores de la capital americana. ¿Lo peor? Lo anticipa el título de la serie… predominan los ambientes nocturnos y eso hace que no se disfrute tanto del paseo como cuando sucede a la luz del día pero, con todo, merece la pena.

The Bureau: París

París | Pixabay

Cerramos nuestra lista con otra de espías pero esta vez ni de la CIA ni del MI5 sino franceses; es verdad que esta serie tiene su versión americana (La Agencia) pero nuestra recomendación es que os quedéis con el original, la francesa, y recorráis con ella no solo París, también otros lugares del mundo (por los espías franceses también viajan…). Esta serie está completa y es algo más antigua que las anteriores (todas las anteriores han estrenado temporada en 2025) así que tienes ya 5 magníficas temporada que bien podrán hacerte tus vacaciones de verano viajando a París, Siria, Argelia, Rusia, Irán, China… (sin correr riesgo alguno, desde el sofá).