Algunas cosas que no sabes del café turco

El café turco es profundamente aromático y sus notas olorosas envuelven no sólo las cafeterías sino también los hogares, las oficinas y hasta las calles de modo que resulta imposible escaparse de Turquía sin sentirse impelido a degustar su café.

¿Curiosidades acerca del café turco? Conocemos algunas…

Del mismo modo que para sellar una celebración descorchamos una botella de champán, en Turquía no hay reunión ni sobremesa con amigos que no se maride con un buen café turco; su importancia es tal que no sólo es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad sino que cuenta con su propio día de celebración: el 5 de diciembre es el Día Mundial del Café Turco.

Café turco | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

¿Cuándo se convirtió el café en un actor clave de la vida social turca? Desde que empezó a elaborarse… allá por el S.XVI; el café turco conquistó los paladares de los turcos y se coló desde el principio entre las tradiciones más legendarias del país, tanto es así que su preparación es todo un arte: se prepara inficionando granos de café molidos y pulverizados en agua fría y en un recipiente llamado ‘Cevze’; se hierve hasta convertirlo en espuma y se sirve en una taza de café con sus posos (sin colarlo) y con una capa espumosa en la parte superior. Eso así, en general, pero además tanto los modos de moler los granos como el propio proceso de preparación del café cambia en las diferentes regiones del país:

En la región del Egeo se utiliza goma de un árbol autóctono de la zona (los lentiscos) para preparar el café mientras en Gaziantep, al sureste de Anatolia, se sirve el café Menengiç que se prepara secando de los granos de la especie arbórea Pistacia terebintus; en el sureste del país, en lugares como Sanliurfa y Mardin, se sirve el café Mirra, que es un café de sabor sólido y amargo.

Café turco | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

¿Eres de los que le tiene al café más miedo que a un nublado y para tu gusto cuanto más suave mejor? Entonces tienes que pedir un café Dibek porque no sólo es de sabor suave sino que puede servirse con leche.