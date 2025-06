Estos son los mejores destinos del mundo para los amantes del ocio nocturno

Nos vamos a dar la vuelta al mundo gozando como nunca del ocio nocturno, empezaremos nuestra ruta por lo más cercano, España, de ahí a Europa y después… hasta el infinito y más allá; nos quedamos con una ciudad por continente pero te damos también alguna otra que no palidece ante estas seis:

Ibiza, en España

Ibiza | Pixabay

Si hablamos de España y ocio nocturno en verano tenemos que pensar, sí o sí, en Ibiza porque esta isla pitiusa en esta época del año lo tiene todo: playas, senderos, gastronomía, mercados, fiesta… Ibiza es cuna mundial del techno, el house y la música electrónica y es también una isla de discotecas inolvidables (Amnesia, Pacho, Ushuaïa…) además de fiestas en la playa. Ahora bien, dado que si algo tenemos en cantidad son costas cálidas en verano, cabe pensar también en Barcelona o Mallorca y por supuesto en la Costa del Sol y en Cádiz; eso pensando en los días más tórridos del año, si vamos más allá de esos días cabe pensar también en Madrid.

Berlín, en Alemania

Berlín | Pixabay

A Berlín, hablando de ocio nocturno, le precede su fama, una fama que habla de techno de vanguardia y de clubes abiertos todo el fin de semana, de ambiente underground, liberal e inclusivo y de locales imprescindibles como Berghain, Sisyphos, Watergate… Claro que aunque Berlín sea nuestro top 1 en Europa hay otras ciudades que también ofrece una oferta de ocio nocturno de nivel ¿estás pensando en Londres? Tal vez, pero también Budapest, Lisboa o Praga cuentan con bares únicos y ambiente de cultura alternativa.

Bangkok, en Tailandia

Bangkok | Pixabay

Bangkok, en lo que al ocio nocturno se refiere, es una ciudad particularmente famosa por su vida nocturna de lo más divertida y variada, por sus rooftops, sus clubes e incluso sus bares clandestinos. ¿Imperdibles de Bangkok? Khao San Road, Route 66 y Octave Rooftop Bar entre otros. Además te encantará saber que el ocio nocturno en Bangkok no solo es divertido a rabiar sino que también se puede disfrutar de él a buenos precios. ¿Otras ciudades asiáticas con buen ocio nocturno? Tokio, Seúl o Shanghái entre otras.

Miami, en Estados Unidos

Miami | Pixabay

Son famosas las fiestas en las playas de Miami, aquí confluyen la cultura latina y la anglo y si algo no falta son after parties infinitas, celebrities y ambiente de lujo e incluso glamour; ¿lugares imperdibles? LIV, Story, E11EVEN entre otros. Que nos quedemos con Miami no significa que nos olvidemos de Nueva York, tampoco de otras ciudades americanas famosas por su ocio nocturno como lo es Buenos Aires e incluso Ciudad de México.

Sídney, en Australia

Sídney | Pixabay

Sídney sabe ser una fiesta chic y moderna, es una ciudad famosa por sus pubs clásicos y también por sus clubes más exclusivos y sus espectaculares rooftops con vistas al puerto de la ciudad. ¿Zonas a pasear en busca del mejor ocio nocturno australiano? King’s Cross, el distrito fiestero por antonomasia, Darlinghurst, Newtown par los que buscan ambiente alternativo y Circular Quay para los que adoran la sofisticación. Eso sí, hay que tener en cuenta que se restringió por ley el ocio nocturno años atrás aunque actualmente esas restricciones se han relajado un poco. ¿Otras ciudades de nuestras antítpodas con buen ocio nocturno? Melbourne en Australia y Auckland, en Nueva Zelanda.

Ciudad del Cabo en Sudáfrica

Ciudad del Cabo | Pixabay

En África podríamos pensar en el ocio nocturno de Marrakech y sin duda lo disfrutaríamos pero nos quedamos con el de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica ¿por qué? Por su ambiente cosmopolita, vibrante y multicultural, por sus clubs electrónicos y también por sus bares de jazz y reggae; los lugares de la ciudad más destacados en lo que al ocio nocturno se refiere son las zonas de Long Street, Camps Bay y Woodstock. En Ciudad del Cabo hay muchos locales de música en vivo, rooftops con vistas a la Table Mountain y son famosas también sus fiestas playeras.