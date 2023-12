Algunas actividades gratuitas en Navidad y en Nueva York

Seamos sinceros, Nueva York no es un destino barato y menos en Navidad porque la que pasa por ser la ciudad más cosmopolita del mundo es también uno de los destinos más deseados en esta época del año lo que significa que no será fácil conseguir vuelos económicos ni tampoco alojamientos baratos (a la par que elegantes y bien situados, claro); claro que eso no significa que debamos privarnos del placer de disfrutar Nueva York en Navidad, sólo que debemos controlar los gastos una vez lleguemos a la ciudad de los rascacielos para no salirnos de presupuesto ¿significa eso que no podremos disfrutar plenamente de la Navidad neoyorquina? ¡Nada más lejos de la realidad! Son muchas, y muy interesantes y atractivas, las propuestas navideñas que se pueden disfrutar sin soltar un euro ni un dólar, a continuación te recomendamos algunas:

Rockefeller Center | Imagen de Tishman Speyer y Diane Bondareff, cortesía de Turismo de Nueva York

El del Rockefeller Center es uno de los árboles de Navidad más famosos y emblemáticos del mundo y disfruta de su iluminación al caer la tarde y hasta el 13 de enero es gratis (e imperdible…).

En Nueva York no sólo se enciende cada tarde el árbol de Navidad del Rockefeller Center, también algunas de las menorás más grandes del mundo: sucede al atardecer en la Grand Army Plaza de Brooklyn y en la Grand Army Plaza en Midtown; su encendido se acompaña además de música en vivo, latkes y regalos para los niños.

La iluminación navideña de la ciudad es de lo más llamativa ¿dónde ver las luces más espectaculares? En el vecindario Dyker Heights de Brooklyn, en el Distrito de Mejoramiento de Dumbo, especialmente famoso por sus animaciones proyectadas en el Puente de Manhattan y en la Autopista Brooklyn-Queens; ¿más luces? Las del Hudson Yards con sus 2 millones de luces parpadeantes.

Bryant Park | Imagen de Brittany Petronella, cortesía de Turismo de Nueva York

Patinar sobre hielo también puede salirte gratis, así será si lo haces en The Rink at Winter Village en Bryant Park (lo que no te saldrá gratis es el alquiler de los patines). Gratis es también visitar a Papá Noel en Macy’s, asistir a las actividades para niños que organiza el Museo de los Niños de Manhattan y los espectáculos de villancicos organizados en la Biblioteca Pública de Battery Park City.

En Nochevieja son varias las actividades que se sucederán en los diferentes parques de la ciudad, es especialmente recomendable el espectáculo de fuegos artificiales del Prospect Park de Brooklyn.

Times Square | Imagen de Michael Hull, cortesía de Turismo de Nueva York

Y por supuesto también es gratis unirte a la fiesta de Año Viejo de Times Square, eso sí, ten en cuenta que tienes que ir con tiempo o acabarás por quedarte fuera de la plaza. También es gratis participar en el famoso chapuzón helado en el Atlántico durante la inmersión del día de Año Nuevo del Coney Island Polar Bear Club (otra cosa es que te apetezca…).