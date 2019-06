Abrir la puerta para ir a viajar y no querer regresar

Hay personas a las que le basta con tener un trabajo estable, seguir más o menos los cánones sociales para estar satisfechos con su vida. A otros les gusta eso de viajar, pero no se atreven a pensar que conocer el mundo puede ir mucho más allá que unas simples vacaciones de unos días.

Tal vez, hasta tú mismo seas de los que no se conforman y sueñan con viajar todo el tiempo. Porque… ¿cuántas veces lo has pensado? Pues hay gente que ya te está ganando de mano y se ha lanzado a cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo.



Algunos lo hacen con fecha de regreso, otros, sólo para cumplir un objetivo. A otros la aventura los cautiva tanto que jamás regresan. Estos son algunos de los trotamundos que están cumpliendo eso que tú sueñas.



How far from home. Tu hogar es donde está tu corazón.

Venían del mundo de la publicidad y del branding. Pero estas dos mentes creativas que un día se conocieron a través de una cita a ciegas, descubrieron que la rutina les sabía a poco y que el mundo era mucho más grande que su Sudáfrica.

Así que Chanel y Stevo abandonaron sus trabajos, vendieron todo lo que pudieron y, en marzo de 2015, se largaron de casa para descubrir hasta dónde podrían llegar viajando. Hace unos meses que están dando vueltas, saben algunos rincones del mundo que quieren visitar, pero no tienen una ruta cerrada para llevarlo a cabo.

Así que mientras van haciendo camino al andar, esta pareja sube sus fotos en Instagram marcando los kilómetros de distancia desde su casa hasta ese paisaje en el que se encuentran. Además, piden a sus lectores que les marquen algunos desafíos que ellos intentarán cumplir en su travesía. Sigue los pasos de estos viajeros desde Howfarfromhome.com



Catch our travel bug. Cuando te pica el bichito de los viajes.

Ellos se definen como dos adultos mochileros, con algo de sobrepeso, que se han largado a recorrer el mundo. La realidad es que Sharyn y Tim Nilsen hace más de 20 años que están dando la vuelta al planeta. No tenían muy claro cuántos meses estarían en el ruedo, pero sabían que a su casa de Australia no volverían en mucho tiempo.



Entre ´96 y el ´98 visitaron 66 países. Al regresar, decidieron que viajar sería su estilo de vida. Trabajaron 10 años muy duramente para ahorrar y comprar dos casas que les servirían de “banco” para subvencionar su viajes. Desde entonces su lema es “El peor día de viaje es mejor que el mejor día de trabajo”.

Hace unos años, mientras esperaban que se tramitaran sus visas para entrar en los países árabes, coincidieron con viajeros ciclistas. Las anécdotas de esos deportistas viajeros los entusiasmaron tanto que decidieron que ése sería su próximo desafío: conocer el mundo en 2 ruedas. Así que desde hace una 3 años van de país en país con sus bicis y sus historias por vivir. Puedes seguir sus pasos en catchourtravelbug.com



El mundo en moto. Conocerse viajando, vivir viajando.

Desde siempre, Manu, quiso viajar. Así que cada verano se marchaba de su Sevilla para hacer una ruta por las playas para vender pulseras y así sacar un dinero extra para comprar pasajes. En uno de esos viajes, hace cuatro años, conoció a Ivana, en Mykonos. Desde entonces el mundo se ha convertido en su patio de juegos y lo recorren, juntos, desde entonces.



Tras varios años yendo y viniendo, comprendieron que viajar sería su estilo de vida. Y tras estudiar alternativas, decidieron que la moto sería su fin compañero de aventuras.

A día de hoy, siguen si usar GPS ni guías de viaje ni tampoco establecen la ruta a seguir. Así que la aventura los lleva a atravesar todo tipo de geografía, desde los Himalayas hasta le desierto de Atacama, atravsesando la Ruta 40 en Argentina o la mítica 66 de Estados Unidos. Desde su web, puedes seguir su día a día aroundgaia.com



Kombi rutera. Hacer radio desde la carretera.

Todo comenzó con un “¿Y por qué no?. Así estos dos profesionales de la radio argentina se aventuraron a recorrer América de punta a punta. Persiguen colores, costumbres y sabores. Descubren rincones y los cuentan en sus programas de radio en formato podcast, que lanzan periódicamente.

Así son Maru y Martín. Comenzaron en Europa, doblaron su apuesta llegando a Europa del Este, África y Asia. Y cuanto más viajan más quieren viajar.

Escucharlos en kombirutera.com es estar con ellos viviendo la Latinoamérica desde Huella, su combi modelo 83 que tiene vida propia.