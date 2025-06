5 ciudades europeas perfectas para una escapada de verano

Si no entiendes el verano sin calor seguro que ya estás pensando en ciudades del sur de Europa tan espectaculares como Roma o Lisboa, incluso en Dubrovnik y si eres más de huir del calor como de la peste cabe que ya estás soñando con un viaje a Edimburgo o a Reikiavik; a nosotros estas cinco nos parecen magníficos destinos de verano y a continuación te contamos por qué:

Lisboa

Lisboa | Pixabay

Lisboa es una de las ciudades europeas con más encanto, con su aire decadente pero precioso, sus calles empedradas, sus tranvías, sus vistas al mar, su barrio de Alfama que es el más antiguo de la ciudad, su elevador de Santa Justa, su Barrio Alto, Chiado, la torre de Belém, su monumento a los descubridores, su pilar 7, sus restaurantes de bacalao, su sonido a fado… y su cercanía a uno de los lugares más bellos del mundo: Sintra con el Palacio de Pena y la Quinta da Regaleira y su pozo invertido.

Roma

Roma | Pixabay

¡Qué gran destino es Roma! Es un destino cálido y bello, histórico e incluso espiritual pero también divertido a rabiar y un destino de shopping de primera; puedes dedicar el día a ver la ciudad, del Foro Romano a la Fontana de Trevi pasando por la iglesia de San Pietro in Víncoli con su Moisés dentro, eso además de Piazza Venecia, la vía del Corso y por supuesto el Vaticano, su basílica De San Pedro y su Capilla Sixtina; y para rematar el día nada como ver atardecer en el Coliseo y cenar en alguna de las tabernas del Trastévere.

Dubrovnik

Dubrovnik | Pixabay

La ciudad croata de Dubrovnik es una preciosidad: se trata de una ciudad amurallada junto al Adriático con un casco antiguo magníficamente conservado y playas y calas espectaculares, de hecho uno de los planes que no puedes perderte es nadar en las calas escondidas de la ciudad. ¿Más planes? Gozar de una ruta en barco a las islas Elafiti o recorrer el casco antiguo al amanecer, cuando la ciudad despierta al día…

Edimburgo

Edimburgo | Pixabay

Si prefieres temperaturas más suaves Edimburgo es una magnífica opción, de hecho el verano es la mejor época del año para conocer y disfrutar Edimburgo sin la nieve y la oscuridad que la envuelven en invierno; es una gozada recorrer la Royal Mile, que es la calle principal del casco antiguo y te lleva hasta el Palacio de Holyrood, también visitar el Castillo de Edimburgo en lo alto de Castle Rock o subir hasta Arthur’s Seat, desde donde se disfruta de vistas panorámicas de escándalo sobre la ciudad. Además, para completar la experiencia, te encantará saber que en agosto se celebra el Edinburgh Festival Fringe, que pasa por ser el mayor festival de artes escénicas del mundo.

Reikiavik

Reikiavik | Pxhere

Islandia es un gran destino en cualquier época del año aunque no es igual en invierno que en verano y tus planes no serán exactamente los mismos si visitas su capital, Reikiavik, en una u otra época del año; los días en verano son largo como ellos solos y los paisajes de la ciudad son especialmente bellos ¿lo que no te puedes perder? Una ruta por la Ring Road parando a disfrutar de los baños termales naturales y buscando a los frailecillos. En verano en Islandia en general y en Reikiavik en particular, no hay noche más allá del reloj, hay sol casi 24 horas al día pero no te confíes, hace fresco.