3 experiencias para descubrir Francia de otra manera

¿Qué es el arte de vivir a la francesa, el famoso art de vivre galo? Dicen los franceses que su art de vivre es su capacidad para adaptarse a los usos y costumbres que les son ajenos, en este sentido esta frase sería similar al refrán castellano ‘dónde hicieres haz lo que vieres’ o al dicho inglés ‘when in Rome, do as romans do’ pero resulta que en su adaptación y uso en otros idiomas, esta frase tan francesa ha adquirido un significado mucho más literal: en lo que solemos pensar cuando pensamos en el arte de vivir a la francesa es en la supuestamente inagotable capacidad de los franceses para disfrutar de los placeres de la vida.

Eso es precisamente lo que queremos proponerte hoy: que disfrutes de los placeres de la vida a la francesa y en Francia a través de tres experiencias inolvidables:

Para aventureros: viaje en globo sobre los viñedos de Borgoña

Disfrutar de los viñedos de Borgoña a pie de viña está muy bien, no digamos ya si lo haces visitando las bodegas más notables de esta región y gozando de la cata de sus vinos, ahora bien, si lo tuyo es la aventura seguro que querrás incluir en la experiencia un viaje en globo para disfrutar de estos viñedos desde el aire al más puro estilo Willy Fog.

Además esta experiencia incluye la cata de tres vinos de Borgoña en el aire (en pleno vuelo…) y, si te apetece, una experiencia sumiller ya en tierra para que descubras los secretos de estos famosos vinos franceses.

Estación de tren de Toulouse | Pixabay

Para ecoturistas: conocer Occitania en tren

El Occitanie Rail Tour pasa por ser la mejor iniciativa regional de promoción de los viajes en tren como elemento clave de la movilidad sostenible y es que esta región francesa nos ofrece hasta 19 rutas en trenes regionales diferentes para descubrirla sin que nuestra huella de carbono dañe el bello entorno que vistamos; además no creas que el tren es solo la forma más ecológica de visitar Occitania, nos atreveríamos a decir que es también la más barata porque se ofrece con tarifa plana: 10 euros al día.

Ten en cuenta, además, que a la región de Occitania pertenecen ciudades tan importantes como Toulouse y Burdeos además de Marsella, a la que se puede llegar en tren desde España.

Tabla de quesos franceses | Pixabay

Para foodies: ruta gastronómica por el Valle de la Gastronomía

La gastronomía es uno de los aspectos más atractivos de Francia; es diversa y rica a rabiar, puede degustarse en sus diferentes variantes de norte a sur y de este a oeste y por supuesto también se riega divinamente con vinos de la región de Champagne, Cognac, Burdeos… Pero nosotros hoy vamos a ser más concretos y vamos a recomendarte una zona en particular que no se conoce popularmente como el Valle de la Gastronomía por casualidad sino porque es una zona, literalmente, para comérsela pero ¿cuál es ese valle? El que va de Dijon a la Provenza.

¿Qué lugares son de visita, degustación y cata obligada en esta zona de Francia? El Château de la Chaize, en Beaujolais, famoso por su bodega (una bodega que es Monumento Histórico) y también por sus jardines; Les Toqués du Fromage, en Lyon (capital de la gastronomía francesa), donde disfrutarás no sólo de degustaciones queseras sino de una y mil actividades alrededor de los quesos franceses… ¡y el vino!; este paseo gastronómico tiene que terminar dulcemente y por eso lo hace en la Cité du Chocolat Valrhòna.