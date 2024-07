Lugares de Francia que celebran, con París, los Juegos Olímpicos

Cuando se anuncia la ciudad elegida para la celebración de unos Juegos Olímpicos es el país entero el que está de fiesta deportiva ¿por qué? Porque los Juegos Olímpicos suponen tantas competiciones de tantos deportes que es imposible que todos ellos quepan en una ciudad entera y por eso mientras París celebraba ser la ciudad elegida para organizar la Juegos Olímpicos en 2024, otras ciudades galas se preparaban para postularse como lugares ideales para la celebración de las competiciones que no cabían en París pero... ¿sabes cuáles fueron las ciudades agraciadas? Dicho de otro modo ¿sabes en qué ciudades de Francia, además de en París, se celebran competiciones de los Juegos Olímpicos 2024?.

Marsella

No todo el fútbol olímpico cabía en París y por eso parte de los partidos de esta competición se jugarán en el Estadio de Marsella, hasta diez partidos en total incluidas las semifinales. Pero no sólo del fútbol olímpico se disfrutará en Marsella, la segunda ciudad más grande Francia, también de la vela, todas las competiciones de este deporte se disputarán en la Marina de Marsella.

Chateauroux

Ubicada en el corazón del espectacular Valle del Loira y perfectamente comunicada con Lyon y París, la ciudad de Chateauroux también es sede olímpica, aquí se celebrará la competición de tiro olímpico internacional. ¿Sabes por qué se eligió Chateauroux para acoger esta competición? Porque el Centro de Tiro de esta localidad es uno de los más grandes de Europa.

Arcos | Pixabay

Lille

Los amantes del balonmano y del baloncesto tendrán que viajar a Lille si quiere vivir el desarrollo de estas competiciones en los Juegos Olímpicos de 2024; el estadio Pierre Mauroy, de sorprendente diseño modular, acogerá partidos tanto de balonmano (los de la fase decisiva, incluida la final) como de baloncesto (las primeras eliminatorias).

Burdeos

El estadio de Burdeos comparte, con el de Marsella entre otros, su papel de sede futbolística en los Juegos Olímpicos de París 2024, aquí se jugarán partidos de la fase de grupos y también de cuartos de final.

Fútbol | Pixabay

Lyon

El estadio de Lyon será otro de los lugares donde el deporte rey, el fútbol, será protagonista; aquí se jugarán hasta 11 partidos tanto de la fase de grupos como de cuartos de final y de semifinales.

Niza

Volvemos a la Costa Azul para seguir disfrutando del fútbol, en el estadio de Niza se jugarán seis partidos de la fase de grupos.

Saint-Etienne

El Estadio de Saint-Etienne será también sede futbolística en los Juegos Olímpicos; como sucede en el caso de Niza, aquí se jugarán seis partidos de la fase de grupos.

Nantes | Pixabay

Nantes

Nantes ha tenido algo más de suerte que Niza o Saint-Etienne, aquí se jugarán hasta ocho partidos de la competición de fútbol, seis de la fase de grupos, uno de cuartos y el partido por el bronce (la final de consolación...).

Como ves el fútbol es el principal responsable de esta dispersión de sedes pero no el único (también el baloncesto y el balonmano o el tiro con arco entre otros); hay otros deportes que tienen que salir por fuerza de París, uno es la vela, que necesita mar y se queda en el Mediterráneo, en Marsella y otro es el surf que no está incluido en esta lista porque su sede no es que esté fuera de París, está fuera de Francia y hasta de Europa, la competición olímpica de surf se desarrollará en Tahití.