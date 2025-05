Volar con DNI permanente: Lo que hay que saber para no quedarse en tierra

Viajar es un placer del que muchas personas disfrutan, independientemente de su edad. De hecho, un estudio realizado en 2024 por el INE confirmó que un 46% de la población mayor de 65 años hizo algún viaje en el último año. Este dato supone que, del total de viajeros residentes en España, el 14,7% pertenecen a este grupo de edad; y, para muchos de ellos (el 34,1%), el avión es el medio de transporte principal para sus viajes.

Ya que este grupo supone un número significativo en el total de pasajeros de España, AirHelp, la empresa tecnológica que mejora la experiencia de los pasajeros durante la posible interrupción de un vuelo, y debido al reciente caso de Luis Carbó, un pasajero de 89 años al que le fue denegado el embarque, la compañía ofrece una serie de consejos y detalles a tener en cuenta para pasajeros de avanzada edad.

foto de archivo de DNI y tarjeta de embarque | iStock

En el caso mencionado, el inconveniente fue el DNI permanente, un tipo de documento de identificación que se expide a ciudadanos mayores de 70 años y que es totalmente válido y legal para la realización de trámites y otras cuestiones como, por ejemplo, viajar.

No obstante, hay que tener en cuenta algunas limitaciones y es que, como con el DNI tradicional, este tipo de identificación sólo es válido para viajes dentro del Espacio Schengen, en el que no hay controles fronterizos. Si el viaje se realiza a un país sin convenio con España, es decir, que no acepte el DNI como documento de identificación, será necesario un pasaporte en vigor.

Pasaporte de España | iStock

El hecho de que este documento no tenga fecha de caducidad no invalida su uso, ya que sigue siendo un documento oficial emitido por el Estado español. No obstante, en algunos aeropuertos, un DNI sin fecha de caducidadpodría generar confusión si el personal de tierra no está familiarizado con este formato. Aunque es totalmente válido y la aerolínea debe permitir el embarque, es recomendable llevar otro documento de respaldo (como el pasaporte) para evitar demoras en la comprobación.

En este sentido, Rosa García, asesora legal de AirHelp, comenta: "Este tipo de documento de identificación es una particularidad de España. Por ello, es posible que cause extrañeza al personal encargado del control de pasajeros y fronteras en otros países. No obstante, aunque carezca de fecha de caducidad, el DNI permanente es plenamente válido y cumple la misma función que un DNI en vigor".

En caso de que una aerolínea deniegue el embarque e impida al pasajero realizar su viaje, siempre y cuando este sea entre países de la UE y el Espacio Schengen, la experta explica que "al igual que ocurriría en una situación de overbooking, el pasajero tendría derecho a una compensación económica de hasta 600 euros por la CE 261. Asimismo, la aerolínea estará obligada a cubrir los gastos adicionales que pudieran derivarse, como la compra de un nuevo billete, comidas o alojamiento, en caso necesario".