Todos los países que forman parte del espacio Schengen en 2026

El Espacio Schengen es una de las zonas de libre circulación más importantes del mundo. Su función principal es permitir que personas, turistas y residentes se desplacen entre sus países miembros sin controles fronterizos internos, simplificando así los viajes, el turismo y los intercambios económicos dentro de gran parte de Europa.

Además, los países Schengen comparten normas comunes en materia de visados, control de fronteras exteriores y estancias de corta duración. Para los viajeros extracomunitarios, esto se traduce en una gran ventaja: un solo visado permite recorrer todos los países del espacio durante un máximo de 90 días en un periodo de 180.

Espacio Schengen | iStock

Eso sí, Schengen no es lo mismo que la Unión Europea. Aunque muchos países pertenecen a ambos acuerdos, no todos los miembros de la UE están dentro de Schengen y viceversa.

Todos los países del Espacio Schengen en 2026

En 2026, el Espacio Schengen está compuesto por 29 países europeos. Esta es la lista completa:

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

La mayoría de estos países forman parte de la Unión Europea, aunque también hay estados no comunitarios como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, que aplican las normas Schengen pese a no pertenecer a la UE.

Casos especiales y matices importantes

Bulgaria y Rumanía

Tras años de transición, Bulgaria y Rumanía ya forman parte plenamente del Espacio Schengen, lo que permite viajar entre estos países y el resto del área sin controles fronterizos interiores.

Países europeos que no están en Schengen

Algunos estados europeos mantienen controles propios y no pertenecen al acuerdo, aunque estén dentro de la Unión Europea o muy vinculados a ella. Entre los más conocidos están:

Irlanda

Chipre

Reino Unido

Viajar a estos destinos implica pasar controles fronterizos y cumplir normas de entrada diferentes.

¿Y los microestados?

Países como Andorra, San Marino, Mónaco o el Vaticano no forman parte oficialmente del Espacio Schengen, pero mantienen acuerdos de facto con países vecinos, lo que hace que el tránsito sea fluido y, en la práctica, casi sin fronteras.

¿Cómo afecta Schengen a los viajeros?

Para quienes recorren Europa, el Espacio Schengen supone:

Desplazamientos más rápidos y sencillos entre países.

Menos controles y menos trámites durante el viaje.

La posibilidad de planificar rutas por varios destinos sin complicaciones administrativas.

Aun así, es importante recordar que siempre hay que llevar documentación válida, ya que los controles pueden reintroducirse de forma puntual por motivos de seguridad.