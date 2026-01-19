TE LO CONTAMOS
Todos los países que forman parte del espacio Schengen en 2026
Viajar por Europa sin pasar controles fronterizos es una de las grandes ventajas del Espacio Schengen. En 2026, este acuerdo sigue facilitando los desplazamientos entre países y marcando la forma en la que millones de viajeros recorren el continente. Estas son todas las naciones que lo integran.
El Espacio Schengen es una de las zonas de libre circulación más importantes del mundo. Su función principal es permitir que personas, turistas y residentes se desplacen entre sus países miembros sin controles fronterizos internos, simplificando así los viajes, el turismo y los intercambios económicos dentro de gran parte de Europa.
Además, los países Schengen comparten normas comunes en materia de visados, control de fronteras exteriores y estancias de corta duración. Para los viajeros extracomunitarios, esto se traduce en una gran ventaja: un solo visado permite recorrer todos los países del espacio durante un máximo de 90 días en un periodo de 180.
Eso sí, Schengen no es lo mismo que la Unión Europea. Aunque muchos países pertenecen a ambos acuerdos, no todos los miembros de la UE están dentro de Schengen y viceversa.
Todos los países del Espacio Schengen en 2026
En 2026, el Espacio Schengen está compuesto por 29 países europeos. Esta es la lista completa:
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Países Bajos
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
La mayoría de estos países forman parte de la Unión Europea, aunque también hay estados no comunitarios como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, que aplican las normas Schengen pese a no pertenecer a la UE.
Casos especiales y matices importantes
Bulgaria y Rumanía
Tras años de transición, Bulgaria y Rumanía ya forman parte plenamente del Espacio Schengen, lo que permite viajar entre estos países y el resto del área sin controles fronterizos interiores.
Países europeos que no están en Schengen
Algunos estados europeos mantienen controles propios y no pertenecen al acuerdo, aunque estén dentro de la Unión Europea o muy vinculados a ella. Entre los más conocidos están:
- Irlanda
- Chipre
- Reino Unido
Viajar a estos destinos implica pasar controles fronterizos y cumplir normas de entrada diferentes.
¿Y los microestados?
Países como Andorra, San Marino, Mónaco o el Vaticano no forman parte oficialmente del Espacio Schengen, pero mantienen acuerdos de facto con países vecinos, lo que hace que el tránsito sea fluido y, en la práctica, casi sin fronteras.
¿Cómo afecta Schengen a los viajeros?
Para quienes recorren Europa, el Espacio Schengen supone:
- Desplazamientos más rápidos y sencillos entre países.
- Menos controles y menos trámites durante el viaje.
- La posibilidad de planificar rutas por varios destinos sin complicaciones administrativas.
Aun así, es importante recordar que siempre hay que llevar documentación válida, ya que los controles pueden reintroducirse de forma puntual por motivos de seguridad.
