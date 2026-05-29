El municipio de Madrid que viaja en el tiempo este fin de semana gracias a su mercado goyesco

Mayo siempre es sinónimo de fiestas medievales, como el mercado que tuvo lugar a principios de mes en El Álamo, considerado el más grande de Madrid. Y ahora queremos hablarte del Mercado Goyesco de Leganés.

Después de tener que aplazarse por las lluvias hace apenas unas semanas, Leganés se prepara por fin para celebrar uno de los fines de semana más especiales y esperados de su calendario cultural. Del 29 al 31 de mayo, el municipio madrileño volverá a transformarse en un auténtico escenario costumbrista del Madrid de principios del siglo XIX con motivo de la Fiesta de las Mayas, el homenaje a los Hermanos Rejón y el tradicional Mercado Goyesco.

Tres días en los que las calles se llenarán de flores, trajes tradicionales, recreaciones históricas, música popular y gastronomía típica para revivir algunas de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

Una fiesta con historia y tradición

La Fiesta de las Mayas, declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, es una de las celebraciones más queridas de Leganés. Cada año, vecinos y visitantes disfrutan de una tradición que mezcla folclore, simbolismo y cultura popular en torno a la llegada de la primavera.

La concejala de Festejos, Almudena A. Jiménez, ha destacado en la web del ayuntamiento que "por fin y ya con buen tiempo vamos a poder celebrar este fin de semana único en el año, que refuerza el sentimiento de pertenencia a Leganés y pone en valor nuestras raíces".

El Mercado Goyesco cambia de ubicación este año

Una de las principales novedades de esta edición será el traslado del Mercado Goyesco a la Plaza del Milenio, junto a la estación de MetroSur de San Nicasio. Un espacio más amplio pensado para disfrutar cómodamente del paseo entre puestos de artesanía, gastronomía y ambientación histórica.

La inauguración tendrá lugar el viernes a las 18:00 horas y, durante todo el fin de semana, el mercado contará con pasacalles, animación continua, juegos infantiles y decenas de puestos inspirados en la época goyesca que transportarán a los visitantes al Madrid de comienzos del siglo XIX.

El homenaje a los Hermanos Rejón incorpora nuevos personajes históricos

Otro de los momentos más esperados llegará el sábado a las 17:30 horas con la recreación histórica en homenaje a los Hermanos Rejón, dos figuras clave de la historia local vinculadas al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra la invasión napoleónica.

La recreación arrancará en la Plaza de San Nicasio, junto a la ermita donde descansan sus restos, y recorrerá varias calles del municipio hasta llegar a Plaza Mayor. Durante el desfile se representará el apresamiento de distintos personajes históricos relacionados con la Guerra de la Independencia.

Además, este año la recreación incorpora dos nuevas figuras locales: los hortelanos Nicomedes Soto Garrote y Pedro Díaz Vicenti, vecinos de Leganés que también participaron activamente en los acontecimientos del 2 de mayo y que murieron días después a causa de las heridas sufridas durante los enfrentamientos.

Las Mayas llenarán Plaza Mayor de flores y música tradicional

Tras el homenaje histórico, alrededor de las 19:00 horas, comenzará en Plaza Mayor la esperada Fiesta de las Mayas. Las Casas Regionales de Leganés elaborarán espectaculares altares decorados con flores y elementos simbólicos alrededor de los cuales tendrán lugar actuaciones de música y danza tradicional.

Las protagonistas serán, una vez más, las Mayas: niñas vestidas con trajes tradicionales que simbolizan la primavera y la fertilidad y que presiden estos espacios decorativos convertidos ya en una de las imágenes más representativas de la fiesta.

Como marca la tradición, tampoco faltará el reparto de dulces típicos por parte de las Casas Regionales, poniendo el sabor más castizo a un fin de semana que convierte a Leganés en una auténtica ventana al pasado.