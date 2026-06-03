El pueblo europeo con el nombre más largo está en Gales y es impronunciable

¿A quién se le ocurre ponerle semejante nombre, un nombre de 58 letras, a un pueblo? La decisión fue deliberada y no pretendía complicar la vida a sus habitantes cuando tratasen de escribir su dirección sino la de atraer turistas ¡y vaya si lo lograron! También porque colocaron un cartel en la estación que hace muchos visitantes lleguen aquí solo con la intención de hacerse una foto junto a él.

¿Y qué significa semejante nombre si es que significa algo? Pues sí, significa esto: La iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca del remolino rápido y la iglesia de San Tisilio junto a la cueva roja.

Fue allá por 1860 cuando el nombre imposible de este pueblo se fraguó, se alargó hasta las 58 letras y se hizo porque alguien se empeñó en que su estación de tren tuviera el nombre ferroviario más largo de toda Gran Bretaña y para lograrlo acabaron sacándose de las ideas el nombre de pueblo más largo de Europa y uno de los más largos del mundo.

Llanfair PG | Imagen de Adriao, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Este pueblo de nombre imposible (lo llamamos así por no hacerte leer más veces algo que se nos antoja ilegible…) está en la isla de Anglesey, al noroeste de Gales, y no tiene más que unos miles de habitantes pero, más allá de su nombre, lo cierto es que tiene su interés empezando por la estación, que es una de las más buscadas y fotografiadas de Gales (por el cartel, claro…); también es muy interesante visitar el Menai Suspension Bridge que es un puente colgante histórico; el South Stack Lighthouse, uno de los faros más espectaculares de todo el Reino Unido; o la Iglesia de San Tysilio.

La isla de Anglesey es además famosa por sus acantilados y sus paisajes costeros además de por sus castillos porque, lógicamente, no vas a viajar hasta Gales solo para hacerte una foto junto al cartel de la estación del pueblo con el nombre más largo de Europa; ten en cuenta, además, que se trata de una de las regiones más bellas del Reino Unido (Gales) que recibe menos turistas que otras lo que hace que sea incluso más disfrutable.

Panorámica de Llanfair PG | Imagen de Robin Drayton, licencia: CC BY-SA 2.0, vía Wikimedia Commons

A solo 15 minutos del pueblo del nombre impronunciable está Beaumaris, que pasa por ser la localidad más bonita de la isla de Anglesey, famosa por su puerto histórico y sus calles georgianas; y a 20 minutos está Caernarfon, una localidad muy famosa por su castillo medieval que pasa por ser de los más impresionantes de toda Europa; Snowdonia, donde está el Parque Nacional Eryri, está a menos de una hora y es un paisaje famoso por sus lagos glaciares y montañas escarpadas donde gozar de rutas de senderismo para todos los niveles; y Newborough y Llanddwyn, una zona famosa por sus playas de arena, dunas, bosques de pinos, ruinas medievales… y por ser uno de los paisajes más románticos de todo Gales.