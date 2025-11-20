NYC Hotel Week 2026: Nueva York lanza descuentos del 25% en más de 140 hoteles

Turismo de Nueva York y Conventions ha anunciado el inicio de las reservas para la NYC Hotel Week 2026, ofreciendo un 25% de descuento sobre las tarifas estándar en los más de 140 hoteles participantes. Las ofertas estarán disponibles para estancias comprendidas entre el 2 de enero y el 12 de febrero.

La iniciativa incluye establecimientos de alto perfil como The Plaza Hotel, Lotte New York Palace y New York Marriott Marquis, entre otros, abarcando más de 30 barrios de la ciudad y ofreciendo algunas de las tarifas de alojamiento más competitivas del año.

Este programa de descuentos de alojamiento forma parte del amplio plan invernal NYC Winter Outing, que regresa del 20 de enero al 12 de febrero con ofertas a nivel de ciudad en hoteles, restaurantes, Broadway, museos, atracciones, artes escénicas y tours.

La presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism + Conventions, Julie Coker señaló que enero y febrero son "épocas ideales para experimentar Nueva York", permitiendo a los visitantes "disfrutar más mientras gastan menos". La entidad anima a regalar una escapada a la Gran Manzana reservando alojamiento a través de este programa.

El programa NYC Winter Outing se completa con las ya conocidas ofertas de NYC Restaurant Week que ofrece menús a precio fijo de 30, 45 y 60 dólares (26, 39 y 52 euros) NYC Broadway Week (entradas 2 por 1 para espectáculos) y NYC Must-See Week (entradas 2 por 1 para atracciones y museos).

Las reservas para estas ofertas complementarias se abrirán el 7 de enero, mientras que las reservas de hoteles para la NYC Hotel Week ya están disponibles en el portal oficial de NYC Tourism.