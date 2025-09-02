Los españoles responden al eterno debate: ¿La tortilla de patatas con o sin cebolla?, ¿muy hecha o poco hecha?

Si hay algo que se sabe en todas partes, es que la gastronomía española es una de las mejores del mundo. La paella, el jamón ibérico, el gazpacho, el cocido, el pulpo a la gallega, la fabada asturiana... son algunos de los platos más típicos, pero sin duda, la tortilla de patatas es la protagonista.

Sin embargo, con este plato siempre hay un eterno debate, ya que algunos prefieren la tortilla de patatas con cebolla, otros sin cebolla, algunos muy hecha y otros poco hecha.

Un año más, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha publicado su análisis de Turismo y Gastronomía y ya tenemos la respuesta de lo que opinan los españoles. Según el estudio, el 74,9% prefiere la tortilla de patatas con cebolla.

Tortilla de patata | Pixabay

En cuanto al punto de la tortilla, más de la mitad de los encuestados (53,3 %) apuesta por la tortilla "poco hecha", el 28,9 % la quiere "muy hecha" y un 15,5 % de los españoles quiere la tortilla "en su punto".

Así que aunque gracias a esta encuesta lo tengamos un poco más claro, lo cierto es que "para gustos, los colores" y siempre seguirá existiendo este debate, ya que la tortilla es un plato tan bueno, que cada uno puede hacérselo (y comérselo) como quiera.