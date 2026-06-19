España lidera la asistencia a conciertos de música clásica

España es el país con mayor asistencia a conciertos de música clásica, según los resultados de Classical Pulse. El primer estudio internacional impulsado por Candlelight de Fever fue presentado este jueves en el Palacio de los Condes de Nava de Madrid con motivo del Día Europeo de la Música (21 de junio).

El encuentro, moderado por Irene de Juan, reunió a representantes del sector cultural, expertos y creadores para debatir sobre el presente y el futuro de la música clásica en directo.

Este informe, realizado de forma independiente a partir de una muestra de más de 8.000 personas en diez mercados, revela que el 68 % de los españoles han acudido al menos una vez en su vida a un concierto de este género. Esta cifra sitúa a España en primera posición entre los mercados analizados (Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos), por delante de México (65 %), Brasil (63 %)

y Alemania (62 %).

De acuerdo a los resultados, esta afinidad por el género se refleja especialmente entre los más jóvenes. En el último año, el 90 % de los españoles de entre 18 y 44 años asistió al menos a un concierto de este género, frente al 86 % de las personas de entre 45 y 54 años y al 70 % de los mayores de 55 años.

"Estos resultados reflejan algo que observamos cada vez con más claridad. Existe un interés real y creciente por la música clásica entre las nuevas generaciones. El reto ahora es seguir acercando este género a los jóvenes, ofreciéndoles propuestas relevantes y accesibles que les permitan mantener y fortalecer ese vínculo a largo plazo", señala Guiomar Blanco, Chief Strategy Officer de Franz Schubert Filharmonia, una de las participantes en la mesa redonda organizada con motivo de la presentación de Classical Pulse.

Esta tendencia también se refleja en la forma de descubrir nuevos conciertos. Mientras que el boca a boca sigue siendo el principal canal entre los mayores de 45 años (59 %), las redes sociales se consolidan como la principal vía de descubrimiento para los menores de 44 años (55 %) y mantienen una influencia notable entre las personas de 45 a 54 años (42 %). "Hoy, si no estás en redes sociales, es muy difícil llegar al público".

Además de ser una herramienta de difusión, las redes permiten entender quién es tu audiencia, cómo se relaciona con el contenido y qué es lo que realmente le interesa. "Son un canal fundamental para conectar con las nuevas generaciones", añadió Necko Vidal, creador de contenido, durante el encuentro.

Aunque el interés por la música clásica se mantiene elevado, los resultados señalan que todavía existen obstáculos que limitan la asistencia a este tipo de propuestas "Desde la Escuela Superior de Música Reina Sofía trabajamos para acercar la música clásica a públicos cada vez más diversos. Es fundamental seguir impulsando propuestas accesibles, innovadoras y cercanas que permitan que tanto jóvenes como mayores encuentren una forma de conectar con este género", explicó Marjorie Nétange, directora de desarrollo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

La principal barrera identificada por los encuestados es no conocer suficientemente el género (29 %), seguida del precio de las entradas y de la percepción de una oferta limitada (26 % en ambos casos). De hecho, entre quienes nunca han asistido a un

concierto de música clásica, solo el 23 % afirma no tener interés en este tipo de música, una de las cifras más bajas del estudio.

En este contexto, Javier Calderari destacó el papel que pueden desempeñar los formatos innovadores para acercar la música clásica a nuevas audiencias. "Este tipo de experiencias no compiten con la oferta clásica tradicional, sino que pueden fomentar una mayor exploración y participación dentro del género".

Los datos respaldan esta tendencia. Según Classical Pulse, las propuestas que generan un mayor interés entre los españoles son aquellas que incorporan elementos visuales (34 %), se celebran en espacios diferentes a los tradicionales (28 %) o combinan la música clásica con otros géneros musicales (16 %). Unos resultados que apuntan a una audiencia cada vez más abierta a nuevas formas de acercarse a la música clásica, sin renunciar a la esencia del género.