Guía para visitar el Gran Museo Egipcio: todo lo que debes saber antes de ir

El Gran Museo Egipcio (Grand EgyptianMuseum, GEM) es uno de los proyectos culturales más ambiciosos del mundo y una visita imprescindible para quienes viajan a Egipto. Situado a pocos kilómetros de las pirámides de Guiza, este museo redefine la forma de acercarse al Antiguo Egipto con un enfoque moderno, didáctico y espectacular.

Dónde está el Gran Museo Egipcio

El GEM se encuentra en la meseta de Guiza, a unos 2 kilómetros de las pirámides, lo que permite combinar ambas visitas en el mismo día. Su ubicación no es casual: el edificio está alineado visualmente con las pirámides, integrando pasado y presente.

Qué hace especial al Gran Museo Egipcio

Es el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización.

Alberga más de 100.000 piezas , muchas nunca antes expuestas.

Por primera vez se muestra la colección completa del tesoro de Tutankamón en un solo espacio.

Combina arqueología con arquitectura contemporánea, tecnología y espacios inmersivos.

Nada más entrar, el visitante se encuentra con una colosal estatua de Ramsés II, uno de los grandes iconos del museo.

Las piezas imprescindibles que no te puedes perder

El tesoro completo de Tutankamón, con más de 5.000 objetos, incluidos su famosa máscara funeraria, joyas, carros y objetos personales.

con más de 5.000 objetos, incluidos su famosa máscara funeraria, joyas, carros y objetos personales. Estatuas monumentales de faraones como Ramsés II o Amenhotep III.

Objetos cotidianos que ayudan a entender cómo era la vida diaria en el Antiguo Egipto.

Galerías cronológicas que recorren más de 3.000 años de historia.

Cuánto tiempo necesitas para visitarlo

El museo es enorme, por lo que se recomienda:

Mínimo 3 –4 horas para una visita general.

Medio d ía o más si eres amante de la historia o visitas con guía. ¡Hay personas que lo visitan hasta dos días seguidos!

Si tienes poco tiempo, conviene priorizar las salas principales y la colección de Tutankamón.

Entradas y visitas guiadas

Visitantes internacionales (otros países)

Adultos: unos 1.450 EGP (~24 USD / ~26 €) para la entrada general.

unos 1.450 EGP (~24 USD / ~26 €) para la entrada general. Niños/estudiantes: alrededor de 730 EGP (~12 USD / ~13 €).

Menores de 4 años: entrada gratuita.

Extranjeros residentes (expatriados)

Adultos: alrededor de 730 EGP (~12 USD / ~13 €).

alrededor de 730 EGP (~12 USD / ~13 €). Menores/estudiantes: también 730 EGP.

Ciudadanos egipcios

Adultos: 200 EGP (~6 –7 €).

Estudiantes y seniors egipcios: 100 EGP (~3 –4 €).

Niños/menores de cierta edad suelen tener descuentos o gratuidad dependiendo de la edad

Estos precios corresponden a la entrada básica del museo incluyendo el acceso a las galerías principales, la colección de Tutankamón y las exhibiciones permanentes. El museo es enorme y alberga más de 100.000 artefactos con espacios interactivos y zonas exteriores incluidas en la visita.

Cuándo visitar el Gran Museo Egipcio

La mejor época para viajar a Egipto es:

De octubre a abril, cuando las temperaturas son más suaves.

Intenta visitar el museo a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones.

Cómo llegar

En taxi o vehículo privado desde El Cairo (la opción más cómoda).

desde El Cairo (la opción más cómoda). Como parte de una excursión organizada que incluya Guiza y museo.

Consejos prácticos

Lleva calzado cómodo: se camina mucho.

Reserva entradas con antelación si viajas en temporada alta.

Combina la visita con las pirámides de Guiza para aprovechar el día.

Dedica tiempo a las zonas exteriores y miradores del museo.

¿Merece la pena visitar el Gran Museo Egipcio?

Sin duda. El GEM no es solo un museo, sino una experiencia cultural única, pensada para mostrar el legado del Antiguo Egipto como nunca antes. Tanto si es tu primer viaje a Egipto como si ya has visitado El Cairo, el Gran Museo Egipcio es una parada imprescindible.