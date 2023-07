Cuál es la semana más barata para viajar este verano

Organizar un viaje no es tarea fácil y sobre todo que se ajuste a nuestro presupuesto. Elegir destino, alojamiento y actividades para hacer en el lugar de vacaciones son aspectos que suponen invertir tiempo y dinero. Si todavía no tienes las vacaciones preparadas y no sabes cuándo ir, en Viajestic, recientemente te contábamos la hora y el día perfecto para comprar billetes de avión. Y es que ahora te explicamos cuál es la semana más barata para viajar durante los próximos meses.

Skyscanner con la colaboración de OnePoll han realizado un estudio y solo el 7% efectúa búsquedas a través de la plataforma en España para la semana más barata de toda la temporada vacacional. En cambio, el 53% de los españoles desconoce que existen una serie de semanas más baratas que otras para realizar sus viajes.

Vacaciones de verano | iStock

Este estudio ha demostrado que aquellos que quieran irse de vacaciones, con precios más bajos, ahorrarán hasta un 27%, siendo hasta 340 euros en el caso de familias de cuatro miembros, pero ¿cuándo es más económico? Según explican Skyscanner y OnePoll, la mejor semana para viajar, a menos precio, son la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. De esta forma, si aún no has reservado tus vacaciones, hazlo lo antes posible para evitar un aumento de precios.

En caso de querer reservar un vuelo, no olvides que, para volar al menor precio posible, también deberás prestar atención al día de la semana que compres el billete. Jamás lo adquieras un fin de semana y tampoco un viernes, ya que los precios aumentan descontroladamente. Los mejores días son los lunes y los miércoles al mediodía o de madrugada.