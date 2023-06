El tuit viral con cosas que tienes que tener en cuenta para encontrar vuelos baratos

Con el tiempo viajar se ha vuelto cada vez más caro y es por eso que en Viajestic siempre queremos ayudarte con trucos o consejos a encontrar los billetes más económicos, como por ejemplo con los vuelos con destino oculto, una nueva propuesta para viajar de forma barata.

Sin embargo, aún así sabemos que hay muchos trucos que la gente, por norma general, desconoce y es por eso que la usuaria de Twitter @FCBmustaa ha querido recopilar en un único tuit las "cosas que hay que tener en cuenta para encontrar vuelos baratos" y se hecho muy viral.

El mensaje en Twitter acumula más de 5.000 retweets, más de 380 citas, casi 70.000 me gusta y ha sido guardado más de 46.000 veces. A continuación te contamos lo que dice este tuit y, además, te lo desglosamos un poco más por si surgen dudas.

1. Hay que buscarlos Martes y Miércoles: Buscar los vuelos en otros días que no son fin de semana, como el martes o el miércoles, hace que el precio del billete sea más barato.

2. Usar un ordenador: Así puedes buscar los billetes con el navegador en oculto.

3. Borrar las cookies y usar VPN: Te ayudará a que los datos de las búsquedas no se queden guardados.

4. Nunca los busquéis a principio de mes, tiene que ser a partir de la 2 semana del mes: Aunque no está 100% comprobado, lo cierto es que las búsquedas a principios de mes aumentan (ya que la gente acaba de recibir su nómina) y sin embargo, a finales de mes, las búsquedas son menores.

5. No usar móvil si es de gama alta: "Es una información que comparte el móvil con el navegador o la aplicación de la compañía, se considera información no sensible, por eso no te piden permiso como si fuese la ubicación. Pueden saber hasta el porcentaje de la batería o el tamaño de la pantalla...etc", dice la usuaria de Twitter.