La aerolínea que tendrá vuelos directos de Madrid a Orlando para visitar los parques temáticos de Walt Disney World y Universal

Orlando es una de las ciudades más famosas de Estados Unidos ya que aquí se encuentran algunos de los parques temáticos más deseados por los aventureros, como los de Walt Disney World; que se compone de parques, como Magic Kingdom y Epcot o los de Universal Orlando, donde se encuentran Universal Studios e Islands of Adventure, entre los cuales se ubica The Wizarding World of Harry Potter.

El año pasado la aerolínea Iberojet ya lanzó vuelos directos entre Madrid y Orlando desde el mes de junio hasta septiembre y ahora la aerolínea Iberia ha anunciado que ha ampliará su red de destinos para incorporar Orlando en la próxima temporada de invierno.

Iberia tiene previsto estrenar esta ruta el 26 de octubre con cuatro vuelos a la semana. Está ruta, pendiente de la aprobación del gobierno, será operada por aviones A330, con capacidad para 254 personas. Así, en la temporada de invierno la aerolínea ofrecerá más de 46.000 asientos.

Los horarios de las rutas son los siguientes:

Madrid - Orlando (Lunes, miércoles, viernes y domingo): Con hora de salida a las 11:30 y hora de llegada 16:45

(Lunes, miércoles, viernes y domingo): Con hora de salida a las 11:30 y hora de llegada 16:45 Orlando - Madrid (Lunes, miércoles, viernes y domingo): Con hora de salida a las 18:20 y hora de llegada 07:55

Orlando es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos y sirve de puerta de entrada a Florida Central, que cuenta con parques temáticos de fama mundial. También alberga el Puerto Cañaveral, donde destaca la industria espacial; y el Centro de Convenciones del Condado de Orange, acogedor centro de exposiciones, conferencias y reuniones internacionales, entre otros.

Nuevo parque Epic Universe | EFE/ NBCUniversal

"Estamos realmente contentos de anunciar la apertura de estas rutas la próxima temporada de invierno. Gracias a nuestra relación con Disney Destinations, creemos que Orlando puede convertirse en el destino estrella para las próximas Navidades", ha señalado María Jesús López Solás, directora Comercial, de Clientes, de Desarrollo de red y Alianzas de Iberia.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Iberia al aeropuerto internacional de Orlando y a su nuevo servicio sin escalas desde Madrid", declaró Kevin J. Thibault, consejero delegado de Greater Orlando Aviation Authority, que gestiona el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). "Esta asociación entre Iberia y MCO lleva mucho tiempo gestándose y refleja nuestro compromiso de fomentar aún más las conexiones globales. Gracias a nuestro competente equipo de Desarrollo de Servicios Aéreos y al hábil equipo de Iberia por ayudar a fortalecer los lazos culturales y económicos entre estos dos populares destinos".