La ciudad española que aparece en un episodio de la serie Pluribus y fue elegida a conciencia

En Viajestic siempre estamos detrás de la pista de las localizaciones que aparecen en las producciones más populares del momento. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de los desiertos más espectaculares del mundo y las películas y series que se han rodado en ellos.

Una de las ficciones que está en boca de todos últimamente es Pluribus (Apple TV) y que narra una historia de ciencia ficción y del fin del mundo. " La persona más desgraciada sobre la faz de la Tierra debe salvar la felicidad del mundo y la individualidad. Ambientada en un Albuquerque (Nuevo México) actual, la humanidad se enfrenta a un cambio abrupto que la aleja del mundo hasta ahora conocido", dice la sinopsis.

Pero... ¿sabías que el segundo capítulo de la serie se rodó en una ciudad española? Se trata de Bilbao y es donde, en el segundo capítulo de la primera (y única hasta el momento) temporada, tiene lugar la reunión internacional para intentar salvar la humanidad.

Carol (Rhea Seehorn), la protagonista, se reúne con el resto de los supervivientes y le organizan un vuelo rápido a España. Entonces, en este capítulo, se puede ver el aeropuerto de Bilbao, así como las pistas y la terminal. Y aunque no se puede ver mucho más de la ciudad vasca, lo cierto es que sí se mencionan algunos lugares, como es el caso del Museo Guggenheim.

Sin embargo, no es la única localización española que aparece en la serie, también se rodaron varias escenas a las afueras de la ciudad de Oviedo y también en la isla de Gran Canaria.

Bilbao, en el País Vasco | Jose Francisco Fernandez Saura / Pexels

Qué ver y hacer en Bilbao

Bilbao es una ciudad perfecta para recorrer sin prisas, con muchas opciones culturales, gastronómicas y de ocio. Estas son algunas de las cosas imprescindibles que ver y hacer:

Museo Guggenheim: el gran icono de la ciudad y referencia del arte contemporáneo a nivel internacional, tanto por sus exposiciones como por su arquitectura.

el gran icono de la ciudad y referencia del arte contemporáneo a nivel internacional, tanto por sus exposiciones como por su arquitectura. Casco Viejo (Siete Calles) : ideal para pasear, comprar y descubrir bares tradicionales donde probar los mejores pintxos.

: ideal para pasear, comprar y descubrir bares tradicionales donde probar los mejores pintxos. Pintxos y tapas: Bilbao es sinónimo de buena mesa. Bacalao al pil-pil, txangurro, gildas, croquetas y pintxos creativos conviven con propuestas más tradicionales en bares y tabernas.

Bilbao es sinónimo de buena mesa. Bacalao al pil-pil, txangurro, gildas, croquetas y pintxos creativos conviven con propuestas más tradicionales en bares y tabernas. Mercado de la Ribera : uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa, perfecto para conocer el producto local y comer en sus puestos gastronómicos.

: uno de los mercados cubiertos más grandes de Europa, perfecto para conocer el producto local y comer en sus puestos gastronómicos. Paseo por la ría: desde el Guggenheim hasta el Ayuntamiento, cruzando puentes emblemáticos como el Zubizuri.

desde el Guggenheim hasta el Ayuntamiento, cruzando puentes emblemáticos como el Zubizuri. Monte Artxanda: accesible en funicular, ofrece las mejores vistas panorámicas de la ciudad.

accesible en funicular, ofrece las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Teatro Arriaga y oferta cultural: conciertos, ópera y espectáculos durante todo el año.

conciertos, ópera y espectáculos durante todo el año. Alrededores: excursiones a Getxo, el Puente Colgante o la costa vasca completan la visita.

Bilbao destaca por una gastronomía basada en el producto de calidad y una cultura del bar muy viva, que convierte cada comida en una experiencia.