Requisitos de las aerolíneas para viajar en avión con mascotas

Cuando se acercan las vacaciones, son muchas las personas que tienen mascota y que, por no dejarlas solas, con algún familiar o en una guardería (recuerda: el abandono no es una opción), deciden llevársela con ellos para que también pueda disfrutar de esos días en compañía.

Y es que los viajes no siempre se hacen en coche o en tren, sino que también en avión. Para viajar en avión con mascota hay un coste, tanto si va en cabina como con las maletas en la bodega y siempre hay que indicar que se viaja con un perro al reservar y comprar el billete. Además, no todas las líneas aéreas aceptan llevar mascotas a bordo (tanto Ryanair como Easyjet, por ejemplo, no admiten perros-salvo lazarillos) y con las que si puedes, como es el caso de Iberia, Air Europa o Vueling, tienen algunas normas.

Perro viajando en un avión | Gtres

Aerolíneas que permiten viajar con mascota y requisitos

Iberia

Pueden viajar en bodega o en cabina. Para poder viajar en cabina, los animales deberán tener un determinado peso y tamaño, excepto en el caso de perros lazarillos: El peso máximo permitido del animal, incluyendo el recipiente o jaula en el que será transportado, será de 8 Kg.

Debido a que el número de jaulas está limitado por el tipo de avión, el transporte de un animal deberá ser autorizado por la Oficina de Reservas. Sólo se autorizará el viaje cuando todos los trayectos estén confirmados. En ningún caso podrá salir del recipiente en el interior de la cabina, siendo responsabilidad del pasajero su cuidado.

En Bodega:

- El transportín o contenedor es proporcionado por el pasajero. Tiene que ser resistente y seguro, cómodo para la talla del animal, impermeable, debe permitir la ventilación y tener un cierre que garantice que no se abrirá en ningún momento.

- El recipiente podrá tener como máximo 45 cm. de largo, 35 cm. de ancho y 25 cm. de profundidad, siempre que la suma de estas tres dimensiones no exceda de 105 cm.

- En los vuelos IB5XXX no se acepta el transporte de animales en bodega y desde agosto 2016, los perros braquicéfalos ya no pueden viajar en la bodega. Es decir, sólo pueden ir en los aviones de Iberia si pesan menos de 8 kg y, por tanto, van en cabina.

En Cabina:

- El peso máximo permitido del animal incluyendo el recipiente o jaula será de 8 Kgs.

- El transportín podrá tener como máximo 45 cm. de largo, 35 cm. de ancho y 25 cm. de profundidad, siempre que la suma de estas tres dimensiones no exceda de 105 cm.

- El animal deberá ir en un recipiente adecuado, consistente, ventilado, fondo impermeable y seguro. Este recipiente puede ser aportado por el pasajero, o bien adquirirlo en IBERIA por 25 EUR.

- El animal deberá viajar con el pasajero sin causar molestias a los pasajeros que viajen a su lado.

- Los pasajeros que transportan un animal en cabina, no podrán ocupar butacas situadas en filas correspondientes a salidas de emergencia.

- En ningún caso podrá salir del recipiente en el interior de la cabina, siendo responsabilidad del pasajero su cuidado

Air Europa

En Cabina:

- Edad mínima 3 meses y disponer de las vacunas requeridas.

- Debe mantenerse en un contenedor o bolso cuyas dimensiones máximas sean 55 x 35 x 25 cm.

- No deberá exhalar un olor ofensivo, ni desagradable por su aspecto para el resto de los pasajeros.

- El peso total no podrá superarlos 8 kg (mascota + contenedor).

- En un solo contenedor pueden transportarse hasta 3 mascotas siempre que sean de la misma especie, y que en total no se supere el peso y medidas máximas.

- El contenedor se ubicará bajo el asiento delantero

- En ningún caso, el animal podrá salir de su contenedor en la cabina de pasajeros del avión.

- El contenedor deberá ser modelo homologado; o en su defecto permitir el cierre total del mismo sin impedir la correcta respiración del animal. Bolsos o contenedores que no dispongan de ventilación cuando estén cerrados no se aceptarán para el transporte.

En Bodega:

- Un pasajero podrá facturar hasta 5 animales.

- Edad mínima 10 semanas y disponer de las vacunas requeridas.

- Los perros considerados potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente bozal apropiado para su tipología racial. Para evitar así daños en la estructura de los contenedores o que puedan dañar a personas desconocidas por el animal que deban manejarlos.

- Se deberá transportar a las mascotas en contenedores rígidos aprobados por IATA con puerta metálica, adecuados para el transporte aéreo.

- El pasajero será responsable de la alimentación del animal si es necesario. Los contenedores deberán estar provistos de los recipientes adecuados para comida y agua, permitiendo que pueda ser alimentado desde el exterior del contenedor.

- El contendor debe estar ventilado apropiadamente a través de 3 costados, proporcionándole mayor ventilación en su parte superior. El contenedor debe disponer de material absorbente en el fondo. La paja no es aceptable ya que en muchos países está prohibida la entrada.

- El contendor debe disponer de la etiqueta verde de "Animales Vivos" de IATA y de la etiqueta negra "Este lado arriba". Las puertas de los contenedores deben cerrarse firmemente (sin candados). Los contenedores mayores deben disponer al menos de 2 cierres seguros.

- El tamaño del contenedor debe ser tal que permita al animal permanecer erguido sin tocar el techo con ninguna parte de la cabeza u oídos, girar con facilidad y yacer echado de forma natural en todo momento.

Vueling

Vueling sólo permite viajar con perros en cabina y el peso máximo desde 2021 es de 10kg kg.

- Cualquier animal dentro de la lista de animales permitidos a bordo que se pueda llevar en un transportín homologado, que no sea rígido, y que cumpla con las siguientes medidas: 45x39x21 cm y 10 kg con la mascota dentro. En vuelos operados por Iberia, el transportín con la mascota incluida deben pesar máximo 8 kg.

- Para incluir tu mascota en la reserva debes seleccionar la Tarifa Basic y contratar el servicio durante el proceso de compra, en el apartado Personaliza tu vuelo.

- El transportín pasará por el escáner junto con la correa y la comida, mientras que la mascota pasará el arco detector en tus brazos o caminando.

- Durante el vuelo deberás colocar el transportín, con tu mascota dentro, en el suelo, entre tus piernas o bajo el asiento delantero. No podrás sacarla del transportín hasta el desembarque del avión.

- Cada pasajero podrá viajar con una única mascota y solo se permiten 3 mascotas por vuelo. En vuelos operados por Iberia se permiten 2 mascotas por vuelo.

