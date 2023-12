Indemnización por retraso o incidencia en vuelo: ¿Cuándo puedo recibirla y cuándo no?

Estamos a punto de poner fin a 2023, uno de los años en los que, según Reclamio.com, ha habido un considerable aumento de incidencias en los aeropuertos de nuestro país. Muchos son los viajeros que, cuando se topan con este tipo de situaciones, no tienen ni la más mínima idea de que la cancelación o retraso de vuelos, así como la denegación de embarque, pueden dar derecho a percibir hasta 600€ de indemnización.

Por lo tanto, según ha publicado Reclamio.com, existen una serie de condiciones que debes cumplir para poder percibir una cantidad económica. Es importante que tengas en cuenta (y a mano) el Reglamento (CE) 261/2004 puesto que es ahí donde está reflejado todo lo que tienes que saber.

Retraso en un vuelo

Si el pasajero llega entre tres o más horas tarde a su destino por culpa de la compañía aérea, tiene derecho a compensación económica. En vuelos de hasta 1.500 kilómetros de distancia sería de unos 250€, en vuelos entre 1.500 y 3.000 kilómetros de distancia serían unos 400€ y, por último, en vuelos de más de 3.000 kilómetros la indemnización sería de unos 600€.

Como en todo, existen excepciones: no habrá indemnización si la aerolínea puede demostrar que se trata de una situación extraordinaria. Desde deficiencias en la seguridad de vuelo hasta condiciones meteorológicas incompatibles, inestabilidad política en país de origen o destino, así como huelgas, entre otras cuestiones.

Aeropuerto | Pixabay

La aerolínea debe pagar el alojamiento en caso de retraso del vuelo

Si es de más de 2 horas, debe pagar la comida y la bebida y si el retraso es hasta el día siguiente, debe cubrir los costes de alojamiento. Y además, haz fotos y guarda todos los tickets para reclamar esa prestación de asistencia básica en el aeropuerto. Es importante que sepas que el precio que hayas pagado por el billete de avión, no afecta en absoluto al derecho que tienes, por ley, a hacer una reclamación y a percibir una indemnización.

Recordemos que, para calcular el retraso de un vuelo, es esencial calcular la hora de llegada al destino final. Y se considera como llegada al instante en el que, al menos, se abre una de las puertas del avión para que los pasajeros puedan ir saliendo de manera escalonada.

Causas ordinarias y extraordinarias a tener en cuenta

Hay que tener en cuenta este aspecto, ya que puedes dejar carta blanca a que la aerolínea se libre de pagar una indemnización. Si se trata de una causa ordinaria, como son problemas en el avión o huelga de la tripulación, sí que están obligados a pagar. No así si es algo extraordinario (condiciones meteorológicas adversas o huelga de controladores aéreos, etc), ya que no es culpa suya. Muchos pasajeros se han visto afectados a la hora de que la aerolínea ha considerado que su causa ordinaria es extraordinaria, para tratar de evitar el pago.