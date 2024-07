Cambiar el billete de tren en Renfe, Iryo y Ouigo, ¿es posible? Estos son los pasos a seguir y cuánto podría costar

Si estás pensando en viajar a otras ciudades y, para ello, tienes como opción hacerlo en trenes de alta velocidad como son Renfe, Iryo o Ouigo, hay muchas cuestiones que debes tener en cuenta. Una de ellas, y de las más repetidas, es qué podemos hacer si necesitamos cambiar fecha u hora en uno de nuestros billetes.

Como suele ocurrir, cada una de las compañías tiene sus propias condiciones para poder hacer efectivo este cambio. Además de la empresa también hay que tener en cuenta la tarifa que se contrata ya que algunas nos permiten hacer cambios sin coste alguno mientras que otras, en cambio no. ¡Vamos a analizar las posibilidades!

RENFE

Con esta empresa, se pueden realizar cambios a través de la página web o en la aplicación, en el apartado Cambios. Hay que tener a mano el localizador o el número de billete para poder realizar esta gestión sin ningún tipo de contratiempo. También puedes hacerlo a través de Atención al Cliente o en las oficinas situadas en las estaciones.

En este caso, si viajas en AVE, Alvia, Euromed o Intercity, depende de la opción que hayas contratado. Recordemos que son Básico, Elige y Premium. Con la primera de ellas no se permite hacer ningún tipo de cambio ni anulación. Es la más barata de las tres, pero tiene ese hándicap.

En cuanto a la tarifa Elige o Elige Confort, nos da la posibilidad de realizar un cambio gratuito y solamente tendremos que abonar la diferencia entre el billete que hemos pagado y el nuevo, si hay alguna. Si queremos hacer algún cambio más, tendría un coste adicional de 10 euros cada uno. En esta tarifa se ofrece la opción de pagar un servicio, que es el de Cambios gratuitos ilimitados, donde puedes cambiar cuantas veces quieras pero abonando la diferencia entre un billete y otro si la hubiese.

Por último, el billete Premium de Renfe incluye lo que se conoce el Pack Superflex, es decir, puedes realizar cambios gratuitos ilimitados, Puente AVE y hasta el reembolso total del billete. Eso sí, solamente si el origen y el destino están dentro de España. Suele ser la opción más cara por lo que, a la hora de gestionar cambios, no ponen ningún tipo trabas.

Si hablamos del tren Media Distancia y Avant, también va por tarifas y la única que permite cambios sin ningún tipo de penalización es la Tarifa Flexible, y la Ida y Vuelta. Si es la tarifa Ida, permite cambios pero con unos gastos de gestión del 10%. Dentro de su periodo de validez, los billetes pueden ser cambiados hasta en tres ocasiones.

IRYO

En esta compañía, los cambios se pueden hacer a través de la página web o aplicación, siempre que se haya realizado desde una cuenta de usuario. También a través de Atención al Cliente o en sus oficinas en cualquier estación de España. Se puede hacer hasta 30 minutos antes de embarcar y, en el caso de que haya diferencia de precio, estaríamos hablando de unas 24 horas de antelación.

A la hora de realizar cambios, tenemos que tener en cuenta varias opciones. Si hablamos en cuanto al horario, con la Tarifa Inicial se debe pagar la diferencia del precio. En el resto de tarifas, ese cambio está incluido y no tiene ningún tipo de coste añadido.

En el cambio de fecha, en la Tarifa Inicial se pagará un 15% extra del precio del billete, además de la diferencia de precio con el nuevo billete. En las Tarifas Singular, Singular Only You y, cómo no, Infinita Bistró, solamente se tiene que pagar la diferencia de precio. Eso sí, en las tarifas Singular Only You Abierta e Infinita Bistró Abierta está incluido.

OUIGO

Para poder realizar un cambio, se debe hacer hasta 30 minutos antes de la salida del tren ya sea a través de su página web o de la aplicación, en la zona de ‘Mis reservas’. Tendrás que introducir el correo electrónico con el que se realizó la compra y el localizador del billete

Llevar a cabo una modificación, tanto en el horario como en la fecha, tiene un coste adicional de 30 euros por persona y trayecto. Todo ello sumado al coste de la diferencia que haya entre un billete y otro. Eso sí, existe la opción de contratar la Opción FLEX, donde se pueden realizar cambios ilimitados, tanto en fecha como en hora, sin ningún tipo de coste adicional más allá que la diferencia, si hay, entre un billete y otro.