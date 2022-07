10 cosas que debes saber antes de viajar a Europa

Europa es uno de los destinos favoritos para todos aquellos que aman viajar. Este continente alberga un gran abanico de aventuras de todas las clases, puesto que cuenta con varios países y cada uno de ellos tiene sus propias costumbres y cultura. Debido a ese número elevado de diferencias culturales que puedes encontrarte en cada uno de ellos, es importante tener en cuenta que en tu próximo destino puedes toparte con una gran diversidad de tradiciones.

Sabiendo estos detalles, no está de más considerar algunos 'tips' que harán de tu recorrido europeo un viaje inolvidable. Desde Viajestic, ya adelantamos una serie de consejos para viajar sin conocer el idioma, y ahora es el momento de que los pongas a prueba a partir de una serie de recomendaciones sobre algunas cosas que debes saber antes de viajar a este continente.

Destino Europa: algunas escapadas europeas a descubrir en FITUR 22 | Pixabay

1. Haz una lista de lo que no puede faltar en tu equipaje

Muchas veces metemos cosas de más en el equipaje y a la hora de cerrar la maleta podemos tener dificultades. Por eso es recomendable que hagas una lista de aquello que estés seguro que quieres llevar, y sobre todo dejar a un lado toda esa ropa que llevas 'por si acaso'.

2. Llevar el pasaporte a mano todo el tiempo

Es importante tener siempre a mano el pasaporte ante todo por motivos de seguridad, ya que de esta forma podremos estar identificados en cualquier momento. Pero además de esto, llevar el pasaporte con nosotros nos beneficiará a la hora de comprar cualquier cosa en el extranjero. Mostrándolo nos pueden hacer un reembolso de impuestos.

3. Elige bien tu asiento de avión

El asiento preferido de mucha gente es el que está al lado de la ventanilla del avión por las vistas que ofrece. Sin embargo, en los viajes más largos, sentarte al lado de la ventanilla puede convertirse en un auténtico incordio. Si el viaje es largo y necesitas salir por cualquier motivo como ir al baño, tendrás que pedir permiso a tu compañero de asiento para que te deje salir. Si esto sucede una vez no pasa nada, pero si se repite, la persona que está a nuestro lado puede llegar a sentirse molesta impidiendo que disfrute de su vuelo.

4. No pasa nada si viajas solo

Es probable que algunas personas no se planteen esta alternativa, pero viajar solo se puede convertir en una experiencia muy gratificante en tu vida. Aprendes a valerte por ti mismo y a interactuar y relacionarte con una gran variedad de gente. También te enseña a disfrutar de tu propia compañía.

5. Piérdete por los lugares más recónditos del lugar

No necesitas estar siempre pendiente de la ruta que tienes que seguir para llegar a un sitio o utilizar aplicaciones de navegación que te ayuden a encontrarlo. Puedes investigar el lugar y encontrar sitios recónditos que merecen la pena. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que después tienes que volver a tu lugar de residencia y que no puedes perderte hasta el punto de no saber dónde estás. Además puedes probar nuevos transportes que no conocías.

6. Disfruta de la gastronomía

Una de las mejores cosas que hay a la hora de visitar un lugar es descubrir las maravillas gastronómicas que éste alberga. Por tanto, no te dejes llevar por la costumbre de tus gustos y disfruta de los diferentes sabores que puedes aportarte los lugares europeos.

7. Localiza los puntos turísticos interesantes y no evites visitar los sitios de moda

En muchas ocasiones, los turistas piensan que ir a los enclaves más conocidos de la ciudad "está muy visto" o es "aburrido", pero sin saberlo pueden estar perdiéndose las maravillas del país al que ha viajado. Aún así, es importante organizarse teniendo el cuenta el tiempo del que disponemos y localizar los puntos turísticos imprescindibles.

8. Tener en cuenta la variabilidad del clima europeo

El clima europeo puede variar de un momento a otro. Por esa razón es mejor no fiarse del tiempo que establezcan los diferentes indicadores de clima del lugar.

9. Toma muchas fotos y vídeos

Las fotografías y vídeos nos hacen volver de alguna forma al lugar que recientemente hemos visitado. Lo más importante para poder tomar muchas fotos y vídeos de nuestro viaje, es tener suficiente batería en nuestro teléfono móvil. Puedes comprar baterías externas que te ayuden a mantenerlo disponible el tiempo que necesites. Sin embargo, inmortalizar estos momentos no puede desviarte del verdadero propósito: vivir el momento.

10. Viajar con guía

Muchas veces no es posible, pero si tienes la oportunidad, un consejo muy bueno es que busques a alguien que conozca el territorio y te muestre los secretos del lugar donde estás.