Los osos polares mantienen sus poblaciones estables en Svalbard: así sobreviven a pesar del deshielo

Nuevos hallazgos realizados por investigadores del Instituto Polar Noruego difieren de observaciones previas sobre la disminución de las poblaciones de osos polares coincidiendo con la pérdida de hielo marino en el Ártico. Los investigadores han publicado este jueves los resultados de su trabajo en la revista Scientific Reports.

Las investigaciones anteriores habían registrado aumentos de temperatura en la región del mar de Barents que rodea Svalbard de hasta dos grados Celsius por década desde 1980; sin embargo, después de un censo de 2004, la población de osos polares del mar de Barents contaba con aproximadamente 2.650 individuos y hasta hace poco parecía no haber disminuido en tamaño, aunque las razones de esto no están claras.

Los investigadores analizaron las posibles causas de la estabilidad de las poblaciones de Svalbard utilizando datos de 1.188 registros de mediciones corporales de 770 osos polares adultos, obtenidos en Svalbard entre 1992 y 2019, y compararon los cambios en el índice de composición corporal (ICC) de los osos, un indicador de las reservas de grasa y la condición corporal, con el número de días sin hielo en la región del mar de Barents a lo largo de un período de 27 años.

oso polar con cámara y GPS de seguimiento | Sinc

Recuperación de presas terrestres

Los autores descubrieron que, si bien el número de días sin hielo aumentó en aproximadamente 100 durante este período (a un ritmo de unos cuatro días al año), el ICC medio de los osos polares adultos estudiados se incrementó después del año 2000, lo que revela que las reservas de grasa crecieron a medida que disminuyeron los niveles de hielo marino.

Los investigadores han sugerido que las mejoras en las condiciones corporales de los osos polares de esta isla podrían atribuirse a la recuperación de las poblaciones de fuentes de presas terrestres que anteriormente fueron sobreexplotadas por los humanos, como el reno y la morsa.

También indican que la pérdida de hielo marino puede llevar a que animales de presa como las focas anilladas se concentren en áreas más pequeñas de hielo marino y que esto puede aumentar la eficiencia de la caza del oso polar.

Los autores han apuntado no obstante que nuevas reducciones en el hielo marino pueden afectar negativamente a las poblaciones de Svalbard al aumentar las distancias que necesitan viajar para acceder a las zonas de caza, como ya se ha observado en otras poblaciones de osos polares en otros lugares.