Una fosa común en Jordania revela el impacto humano de la primera gran pandemia conocida

La ciudad de Jerash, en la actual Jordania, conserva la evidencia más contundente conocida hasta hoy sobre el impacto humano de la Peste de Justiniano, considerada la primera gran pandemia del mundo mediterráneo. Un equipo internacional liderado por la Universidad del Sur de Florida (EE .UU.) ha identificado una fosa común con unos 230 individuos enterrados de forma rápida y simultánea entre los siglos VI y VII, en pleno periodo bizantino. El hallazgo confirma que la ciudad sufrió un episodio de mortalidad catastrófica asociado a esta enfermedad. El estudio acaba de publicarse en Journal of Archaeological Science.

El análisis de ADN antiguo ha identificado una única cepa de Yersinia pestis, la bacteria causante de la peste bubónica, lo que demuestra que todas las personas murieron en un mismo episodio epidémico. "Queríamos ir más allá de la identificación del patógeno y centrarnos en las personas afectadas, quiénes eran, cómo vivían y qué significaba morir durante una pandemia dentro de una ciudad real", explica Rays H. Y. Jiang, investigador principal del estudio.

Los restos fueron hallados en el antiguo hipódromo de Jerash, un espacio cívico abandonado que, tras dejar de utilizarse para las carreras y la actividad industrial, se convirtió de manera excepcional en lugar de enterramiento colectivo. Los cuerpos fueron depositados en pocos días, sin apenas organización funeraria, sobre capas de desechos cerámicos, un patrón que los investigadores asocian a una situación de crisis sanitaria extrema.

A diferencia de otros supuestos enterramientos masivos atribuidos a epidemias antiguas, el caso de Jerash ha podido confirmarse tanto desde el punto de vista arqueológico como genético. "El yacimiento de Jerash convierte una señal genética en una historia humana sobre quién murió y cómo una ciudad experimentó una crisis", señala Jiang.

Un único evento mortuorio

El estudio describe el enterramiento como un único evento mortuorio, muy distinto de los cementerios urbanos habituales, que se formaban de manera gradual a lo largo del tiempo. En Jerash, la acumulación rápida y densa de cuerpos indica que la ciudad se vio desbordada por la magnitud de la mortalidad. Se trata de la primera fosa común de la peste de Justiniano confirmada con métodos biomoleculares en el Mediterráneo oriental.

Este hallazgo aporta una prueba directa del alcance humano de la pandemia, que según las fuentes históricas causó millones de muertes en el Imperio Bizantino. Hasta ahora, la falta de contextos arqueológicos bien fechados había dificultado evaluar el impacto real de la enfermedad sobre las poblaciones urbanas.

Jerash | Imagen cortesía de Turismo de Jordania

Quiénes eran las víctimas

Más allá de identificar al patógeno, la investigación se ha centrado en las personas que murieron. Los análisis isotópicos realizados en dientes y huesos revelan que las víctimas compartían una dieta típica de la región, basada en recursos locales, pero presentaban una notable diversidad en las señales del agua consumida durante la infancia, un indicio de orígenes geográficos variados.

Los datos del estudio demuestran que los enterrados constituían una población móvil integrada en la vida urbana de Jerash. Según los investigadores, en condiciones normales esa movilidad quedaba diluida en los enterramientos tradicionales, pero la crisis sanitaria concentró en un solo lugar a personas con trayectorias vitales distintas, haciendo visibles patrones de desplazamiento que normalmente pasan desapercibidos.

El análisis genético de los linajes maternos confirma esta heterogeneidad dentro de los márgenes esperables del Levante bizantino. Todos los individuos estaban infectados por la misma cepa de peste, lo que refuerza la interpretación de una muerte colectiva causada por un brote sincrónico.

Lecciones para el presente

En el momento de la pandemia, Jerash ya había iniciado un declive demográfico desde su máximo poblacional alcanzado en el siglo III. La combinación de densidad urbana, redes comerciales activas y cambios sociales pudo aumentar la vulnerabilidad de la ciudad frente a la propagación de la enfermedad.

"La peste de Justiniano se propagó a través de ciudades densamente pobladas y redes de intercambio, dejando al descubierto desigualdades y fragilidades sociales", subraya Jiang. El uso de un espacio público abandonado como lugar de enterramiento sugiere una respuesta improvisada ante una emergencia sin precedentes.

Los autores del estudio recuerdan que las pandemias no son solo fenómenos biológicos, sino también sociales. "Las pandemias no son únicamente eventos biológicos, sino acontecimientos sociales que revelan quién es vulnerable y por qué", afirma el investigador. Al reconstruir una pandemia antigua desde los restos humanos y su contexto arqueológico, la investigación ofrece una perspectiva histórica que conecta pasado y presente.

Referencia:

Hendrix K, Adapa SR, Tykot RH, et al. “Bioarchaeological signatures during the Plague of Justinian (541–750 CE) in Jerash (ancient Gerasa), Jordan”. Journal of Archaeological Science, 2026.