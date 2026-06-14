Ingenieros forestales advierten del riesgo de incendios el día del eclipse

El Colegio Oficial de Ingenieros Forestales y del Medio Natural (Coitf) ha advertido del riesgo real de incendios forestales el día del eclipse solar, el próximo 12 de agosto, y pide incorporar "de forma expresa el riesgo de incendio forestal en la planificación de los actos".

El Colegio hace un llamamiento a la prudencia y señala que el eclipse se producirá en una de las semanas del año con mayor incidencia de incendios, en plena época estival y en un contexto de altas temperaturas, vegetación seca y gran movilidad de personas, según un comunicado.

Bombero durante un incendio | EFE

El Coitf indica que no puede considerarse "improbable" que se registre un incendio en esas fechas, por lo que lo define como una "posibilidad real" que debe contemplarse en la organización de los dispositivos de emergencia.

Añade que la elevada concentración de personas, el aumento del tráfico, la ocupación de aparcamientos y pistas, la presencia de visitantes no familiarizados con el territorio y las posibles dificultades de acceso y evacuación podrían "condicionar de forma muy importante" la actuación de los servicios de emergencia y de extinción.

Subraya que la planificación no debe limitarse a ordenar los puntos de observación, sino incluir también escenarios de emergencia forestal, rutas de evacuación, accesos para medios de extinción, control de estacionamientos, información preventiva y coordinación entre administraciones.

Los ingenieros forestales recuerdan que la acumulación de visitantes puede incrementar los riesgos asociados a desplazamientos, estacionamientos inadecuados, colapso de accesos, abandono de residuos o comportamientos negligentes que puedan originar igniciones.

Una mujer viendo un eclipse solar con gafas | iStock

Prevención y autoprotección

Por todo ello, desde el Coitf consideran "imprescindible" reforzar los mensajes de prevención y autoprotección, así como priorizar los puntos de observación recomendados por las administraciones públicas y evitar concentraciones desordenadas en zonas forestales no preparadas para grandes afluencias.Asimismo, recomiendan acudir "preferentemente" a los puntos de observación indicados; seguir en todo momento las recomendaciones de Protección Civil, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia; evitar acceder con vehículos a zonas forestales no autorizadas; no estacionar sobre vegetación seca ni bloquear pistas, caminos o accesos.

Además, piden no encender fuego bajo ninguna circunstancia; evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o igniciones; recoger todos los residuos generados durante la jornada; llevar agua suficiente, protección frente al calor y prever tiempos de espera o retenciones; y extremar la precaución en senderos, pistas forestales y espacios naturales protegidos.

El Colegio valora positivamente los trabajos de planificación y coordinación en marcha, pero insiste en la necesidad de reforzar de forma específica la prevención de incendios forestales durante esos días.

Recuerda que la prevención debe comenzar antes del eclipse, "porque en pleno agosto cualquier incidente en el monte puede convertirse rápidamente en una emergencia compleja".