En 2050, el cambio climático será la primera amenaza para la biodiversidad en el 65% de los ecosistemas insulares

Aunque los ecosistemas insulares representan solo el 7% de la superficie terrestre del planeta, albergan cerca del 20% de la biodiversidad mundial. Desde la subida del nivel del mar hasta las invasiones biológicas, las islas se enfrentan a múltiples presiones asociadas al cambio global.

Sin embargo, estos ecosistemas siguen estando insuficientemente considerados en las estrategias mundiales de conservación de la biodiversidad. Un equipo internacional en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) ha realizado la primera evaluación global de la exposición al cambio global de las islas de más de un kilómetro cuadrado.

La investigación, publicada en la revista PNAS, concluye que el aumento de las temperaturas y subida del nivel del mar que provoca el cambio climático serán las primeras amenazas para el 65% de los ecosistemas insulares. Los mapas obtenidos, que muestran los niveles de exposición de las 16 578 islas analizadas, permiten identificar fácilmente los territorios insulares que se enfrentan a las amenazas más graves.

Riesgo mayor para las islas templadas

Además del problema climático, los cambios en el uso del suelo constituirán la amenaza principal para el 22%, especialmente en el Pacífico (Micronesia y Fiyi), el mar Báltico, la bahía de Bengala y el Sudeste Asiático; mientras que las invasiones biológicas serán la amenaza predominante para el 13%, planteando un riesgo mayor para las islas templadas, como las del norte de Europa.

El equipo también identificó las regiones que estarán más expuestas a estos riesgos: el 5% de las islas con los valores más altos de exposición al cambio global. Estos puntos críticos de exposición se localizan en Seychelles, polinesia francesa, Bangladés, China, Fiyi, Micronesia, Dinamarca, Suecia, India y Japón.

"Es necesario aumentar la protección de las islas en los 31 países que hemos identificado entre los que tienen un número desproporcionadamente alto de puntos críticos, mediante estrategias adaptadas a las circunstancias locales", apunta la investigadora del MNCN Ana Benítez.

"La restauración de ecosistemas y la creación de áreas protegidas figuran entre las soluciones que pueden tanto limitar los impactos del cambio climático como reducir el efecto de las especies exóticas invasoras", continúa.

"Los mapas de exposición que hemos desarrollado en esta investigación constituyen herramientas valiosas para priorizar las acciones de conservación", destaca Martin Philippe, también del MNCN. "Es desarrollar conjuntos de datos complementarios a los utilizados en este estudio, de modo que puedan incorporarse otras amenazas actualmente infrarrepresentadas, como la contaminación por plásticos, pesticidas y luz artificial, así como la sobreexplotación de los recursos naturales", subraya el investigador.

Los efectos en las islas españolas

En el caso de las islas españolas, de las 28 estudiadas, 3 han sido identificadas como puntos críticos de exposición, entre ellas la Isla de Arosa, Isla de la Toja, e Isla Conejera. Mientras que la Isla de Arosa está afectada de manera similar por el cambio climático, las especies invasoras, y los cambios en el uso del suelo, las amenazas principales de las Islas de la Toja y Conejera son las especies invasoras y los cambios en los usos del suelo derivados de la urbanización.

Los resultados de este estudio que lidera el CNRS (Consejo Nacional para la Investigación Científica de Francia), se obtuvieron mediante la combinación de diversos conjuntos de datos ya existentes con modelos originales de evaluación de la vulnerabilidad al cambio global desarrollados a escala mundial para las islas. Además, se elaboraron proyecciones específicas para el año 2050.

Referencia:

Marino, C. et al. (2026) Global threat exposure of islands in a changing world. PNAS