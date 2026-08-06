La biología femenina es la clave olvidada para comprender la longevidad humana

La biología evolutiva ha explicado tradicionalmente la relación entre la fertilidad y la longevidad como una constante compensación: dado que los recursos energéticos de un organismo son finitos, destinar grandes esfuerzos a la reproducción debía dejar necesariamente menos reservas para el mantenimiento y la reparación del cuerpo.

Sin embargo, este paradigma deja sin respuesta preguntas tan evidentes como por qué las hembras de la mayoría de los mamíferos viven más que los machos, o por qué las reinas de las hormigas y las ratas topo desnudas combinan una fecundidad masiva con una vida excepcionalmente larga.

Un trabajo publicado este jueves en la revista Cell propone un giro radical a esta visión tradicional mediante la formulación de la Hipótesis de la Resiliencia Reproductiva (RRH, por sus siglas en inglés). La investigación, desarrollada por los científicos Pankaj Kapahi y Parminder Singh, del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento (Estados Unidos), plantea que la capacidad de un organismo para resistir el paso del tiempo está íntimamente ligada a sus demandas reproductivas y de supervivencia a largo plazo.

"Si queremos entender por qué envejecen los organismos, la naturaleza nos señala claramente hacia el estudio de las hembras, el sexo en el que la reproducción moldea de manera más profunda la trayectoria de la vida", explica Pankaj Kapahi, catedrático del Instituto Buck y autor principal del estudio. Para los investigadores, la cuestión central no radica únicamente en cuánto se reproduce un individuo, sino en si su supervivencia continuada es crítica para el éxito de su descendencia o el sostenimiento del grupo social.

Centro de control más allá de estrógenos

El nuevo modelo conceptual arroja una nueva luz sobre la llamada "paradoja hembra de salud y supervivencia", en los seres humanos: aunque las mujeres viven de media más años que los hombres, con frecuencia pasan una proporción mayor de la vejez padeciendo enfermedades crónicas, fragilidad y discapacidad.

Según la hipótesis presentada, la menopausia no debe entenderse como la simple pérdida de óvulos o el fin de los estrógenos, sino como un punto de inflexión en el que se desestabiliza una compleja red de comunicación endocrina, metabólica e inmunitaria. Durante la etapa fértil, las señales emitidas por el ovario coordinan el estado funcional de órganos distantes como el cerebro, el tejido óseo, el sistema cardiovascular y los mecanismos de reparación tisular.

"El ovario no debe considerarse solo como un órgano productor de óvulos y hormonas sexuales", señala Parminder Singh, investigador posdoctoral senior en el laboratorio de Kapahi y coautor del trabajo. "Funciona como un auténtico centro de comunicación cuyas señales metabólicas, paracrina e inmunitarias ayudan a coordinar la resiliencia de todo el cuerpo. Cuando esta red se interrumpe, las consecuencias se extienden mucho más allá de la fertilidad".

Un nuevo sello distintivo del envejecimiento

Los autores sugieren que la pérdida de esta resiliencia reproductiva cumple con todos los criterios para ser considerada un sello distintivo del envejecimiento (hallmark of aging) específico del sexo. Al igual que ocurre con el desgaste de los telómeros o la disfunción mitocondrial, este deterioro aparece de forma natural con la edad y acelera el declive global del organismo.

El estudio enfatiza que esta desorganización ovárica no actúa sola, sino que interactúa de forma crítica con los daños acumulados por el paso del tiempo, como la inflamación crónica, las mutaciones del ADN o el estrés metabólico. Experimentos previos en modelos animales ya han demostrado que restaurar ciertas vías de señalización del ovario —incluso sin extender la fertilidad— permite mejorar notablemente la salud general de las hembras envejecidas.

Este hallazgo cuestiona directamente las limitaciones metodológicas del pasado. Durante casi un siglo, la investigación biomédica preclínica ha recurrido predominantemente a animales machos o hembras jóvenes vírgenes para evitar las oscilaciones hormonales en los experimentos. Al ignorar factores como la gestación, la lactancia o el historial reproductivo, los científicos han pasado por alto mecanismos naturales de resistencia que podrían ser clave para desarrollar nuevas terapias.

Una medicina centrada en la trayectoria vital

El equipo del Instituto Buck delinea una hoja de ruta con once directrices para transformar el diseño de futuros ensayos científicos. Entre las propuestas, destacan la inclusión obligatoria del historial reproductivo completo en los estudios clínicos humanos y la búsqueda de biomarcadores específicos que evalúen la comunicación interorganos impulsada por el sistema reproductivo.

A partir de este marco teórico, los investigadores han comenzado a cartografiar las moléculas señalizadoras no hormonales emitidas por el ovario para determinar si es posible replicar sus efectos protectores en órganos como el cerebro o los huesos, sin necesidad de recurrir a la terapia de reemplazo hormonal convencional.

"Priorizar la biología femenina no es un área especializada ni un nicho dentro de la investigación sobre la longevidad", concluye Kapahi. "Es una oportunidad estratégica para descifrar mecanismos que la evolución ya ha perfeccionado para preservar la vida bajo condiciones de máximo estrés biológico, lo que nos ofrecerá herramientas para extender la etapa de vida saludable tanto en mujeres como en hombres".

Referencia:

Pankaj Kapahi et al., "Why Studying Females Reveals More About Aging: The Reproductive Resilience Hypothesis as an Evolutionary Framework for Studying Sex-Specific Aging", Cell, 2026, DOI: 10.1016/j.cell.2026.07.013