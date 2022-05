Twitter: así podrás saber que un mensaje ha sido editado

Sin duda es una de las grandes novedades que están por llegar a la red social, después del revuelo que se ha formado en los últimos años por su compra por parte del magnate Elon Musk. Este llega con muchas ganas a la red social, sobre todo, según su opinión, para dar rienda suelta a la libertad de expresión en ella. Pero sin duda uno de los cambios más importantes no tiene nada que ver con su llegada, sino con una demanda de los propios usuarios desde hace ya muchos años. Y es que quieren que por fin sea posible editar un mensaje después de haberse enviado. Algo que en base a lo que hemos conocido ahora, puede que no sea suficiente para muchos.

Así se verá un mensaje editado

Ha sido una de las filtradoras más activas cuando se trata de redes sociales, quien ha mostrado cómo se verá un tuit después de haberse editado. Muchos pensábamos que editar un tuit sería tan sencillo como cambiar el texto y actualizar, y sí, será así pero el resultado no será precisamente como lo esperabas. Al menos eso es lo que se puede ver en el tuit compartido por Jane Manchun Wong, que ha mostrado en una imagen cómo se verá el tuit después de que este haya sido editado por parte del propio autor.

Como puede verse, se mostrará el tuit con el nuevo texto, pero también veremos en la parte inferior una mención al texto editado. Esto quiere decir que a pesar de que se edite el texto y se muestre el nuevo contenido, el resto de tuiteros seguirán sabiendo qué es lo que ponía antes de haber hecho la edición del tuit. Esto es algo que evidentemente no gustará a muchos, porque quiere decir que no se podrá editar el texto para que se olvide de un plumazo lo que decíamos antes, vamos, que no podremos decir donde dije Diego y viceversa.

No se tratará de olvidar lo escrito, sino que los usuarios podrán ver un historial de cambios y ediciones en ese tuit con el objetivo de tener un contexto de cuándo, cómo y para qué se han realizado esos cambios. La misma filtradora ha podido comprobar que en los mensajes editados que contuvieran un vídeo, este se convertirá automáticamente en una imagen, para no tener que volver a subir o duplicar el contenido cada vez que hay un cambio de edición. Por tanto, como ocurre en otras redes sociales será posible ver un historial con lo cambiado y no se convertirá en un borrón y cuenta nueva.

Parece que al final los tuits editados serán a todos los efectos nuevas publicaciones, con ID diferentes y que básicamente seguirán la línea de tiempo de los originales. Así que lo original seguirá estando ahí, al alcance de todos para saber qué es lo que se escribió originalmente, incluso si accedemos al tuit original, se nos notificará de que existe una versión modificada y el enlace a ella para que sepamos cuáles han sido los cambios introducidos por el tuitero. De momento habrá que esperar para ver estas funciones en Twitter.